Meisterliches Torspektakel in Kirchdorf

Plus Die SG Kirchdorf/Rammingen ist vorzeitig Meister der A-Klasse Allgäu 2. Gegen den SV Tussenhausen zeigt sich vor allem ein wiedergenesener Spieler im Torrausch.

Ein Pünktchen hätte schon gereicht, aber es geriet zur Machtdemonstration: Mit einem Kantersieg besiegelte die SG Kirchdorf/Rammingen im Derby gegen den SV Tussenhausen endgültig den Meistertitel – und das vier Spieltage vor Saisonschluss.