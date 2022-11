Sportabzeichen

vor 20 Min.

Feierliche Übergabe der Sportabzeichen in Mindelheim

Mindelheimer Sportfamilie: Der TSV Mindelheim verlieh im Silvestersaal das Deutsche Sportabzeichen an 46 Sportlerinnen und Sportler.

Von Lara Klos

Den Sommer über trugen sie Sportklamotten und Turnschuhe, nun kamen 46 Sportlerinnen und Sportler in festlicherem Outfit daher: Einmal mehr nämlich verlieh der TSV Mindelheim den erfolgreichen Teilnehmern das Deutsche Sportabzeichen.

