Sportvereine im Allgäu am Limit: „Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer“

Trainermangel

Sportvereine im Unterallgäu wachsen – aber es fehlen die Trainer

Immer mehr Menschen treiben auch im Unterallgäu Sport im Verein, doch der Boom bringt auch Probleme mit sich. Nicht nur Trainer fehlen.
Von Sina-Lara Nachtrub
    Sport im Verein wird auch im Unterallgäu immer beliebter, so auch bei der Turnabteilung des TSV Mindelheim. Doch es fehlt an Trainern.
    Sport im Verein wird auch im Unterallgäu immer beliebter, so auch bei der Turnabteilung des TSV Mindelheim. Doch es fehlt an Trainern. Foto: Andreas Lenuweit (Archivbild)

    Immer mehr Menschen in Bayern treiben Sport im Verein: Seit Beginn des Jahres ist die Zahl der Vereinsmitglieder um 100.000 auf knapp fünf Millionen gestiegen. Das merken auch einige Sportvereine in der Region: Der TSV Mindelheim ist seit 2024 um 200 auf rund 2200 Mitglieder gewachsen. Gleichzeitig stagnierten die Zahlen bayernweit bei ehrenamtlichen Trainern, so Boris Rump, Referent für Bildung und Engagement beim Deutschen Olympischen Sportbund. Besonders kritisch sei die Situation in Mindelheim bei den Turnerinnen und Turnern. „Wenn wir keine geeigneten Trainer finden, müssen wir Gruppen und Trainingseinheiten einstellen“, befürchtet Abteilungsleiterin Ulli Hofmann.

