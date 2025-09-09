Sportvereine im Unterallgäu wachsen – aber es fehlen die Trainer

Immer mehr Menschen in Bayern treiben Sport im Verein: Seit Beginn des Jahres ist die Zahl der Vereinsmitglieder um 100.000 auf knapp fünf Millionen gestiegen. Das merken auch einige Sportvereine in der Region: Der TSV Mindelheim ist seit 2024 um 200 auf rund 2200 Mitglieder gewachsen. Gleichzeitig stagnierten die Zahlen bayernweit bei ehrenamtlichen Trainern, so Boris Rump, Referent für Bildung und Engagement beim Deutschen Olympischen Sportbund. Besonders kritisch sei die Situation in Mindelheim bei den Turnerinnen und Turnern. „Wenn wir keine geeigneten Trainer finden, müssen wir Gruppen und Trainingseinheiten einstellen“, befürchtet Abteilungsleiterin Ulli Hofmann.

Sina-Lara Nachtrub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis