SV Oberegg will seinen Lauf fortsetzen

Der SV Oberegg reitet derzeit auf der Erfolgswelle: In der Kreisliga Allgäu Nord ist die Mannschaft von Spielertrainer Christian Faulstich der einzig ernst zu nehmende Verfolger von Tabellenführer FC Heimertingen. Und im Kreispokal ist der SVO nun unter der Woche ins Finale eingezogen. Das macht Lust auf mehr.

Bezirksliga Süd Selbst vier Tore reichten dem FC Bad Wörishofen am Mittwoch nicht, um den ersten Punktgewinn in diesem Jahr zu feiern. Gegen den FC Wiggensbach setzte es eine 4:5-Niederlage. Nun geht es am Sonntag (15.30 Uhr) ins Allgäu zum FC Rettenberg. Beim Tabellenletzten dürfen sich die Kneippstädter keinen Ausrutscher leisten. Sonst droht ein Abstiegsplatz. Dass die Mannen von Trainer Thomas Hartmann Tore schießen können, haben sie am Mittwoch gegen den FC Wiggensbach bewiesen.

Der TSV Kammlach, der unter der Woche gegen den TSV Bobingen beim 2:2 punkten konnte, hat ein etwas schwereres Spiel vor sich. Am Samstag (14 Uhr) empfangen die Kammlacher den SV Egg (5.). Allerdings: Das Hinspiel konnten die Kammlacher mit 3:1 für sich entscheiden. Und auch gegen Bobingen bewies das Team von Trainer Manuel Neß, dass es mit den Topteams mithalten kann.

Kreisliga Allgäu Nord „Es läuft bei uns, wir sind gut drauf“, sagt Christian Faulstich vom SV Oberegg. Der Spielertrainer kann mit den bisherigen Auftritten seiner Elf in diesem Kalenderjahr sehr zufrieden sein. In der Liga folgte dem Remis beim FC Hawangen zuletzt ein Sieg in Boos und am Mittwochabend zog der SV Oberegg durch einen 2:0-Sieg in Buxheim in das Finale des Kreispokals ein. Am Sonntag (15 Uhr) ist nun der TV Bad Grönenbach in der Liga zu Gast. „Wir wollen oben dabei bleiben“, sagt Faulstich. Im Klartext: „Gegen Bad Grönenbach müssen wir gewinnen.“

Für den TSV Mindelheim geht es nach der Pleite in Legau darum, den Anschluss an die vorderen Plätze nicht gleich zu Rückrundenbeginn schon zu verspielen. Am Samstag empfangen die Mindelheimer um 14 Uhr die DJK Ost-Memmingen, die derzeit Rang drei belegt. Mit einem Heimsieg könnten die Mindelheimer zu den Ostlern aufschließen. Ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr) ist die SG Amberg/Wiedergeltingen im Einsatz: Sie empfängt den SC Ronsberg. Gegen den direkten Tabellennachbar ist ein Heimsieg für die Schneider-Elf Pflicht, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Der SV Oberrieden (9.) fährt am Sonntag zum SV Memmingerberg. Drei Punkte gegen den Tabellenvorletzten und der SVO bliebe im gesicherten Mittelfeld.

Kreisklasse Allgäu 2 Nach der Niederlage im Topspiel bei Verfolger FSV Lamerdingen vergangenen Sonntag hat der TSV Zaisertshofen den SVO Germaringen II zu Gast. Gegen den Tabellenzehnten ist ein Heimsieg Pflicht, wollen sich die Zaisertshofener nicht auf Schützenhilfe aus Bedernau (6.) verlassen, um Rang eins zu verteidigen. Denn der starke Aufsteiger ist in Lamerdingen zu Gast. Das Verfolgerduell steigt in Kirchdorf, wenn die SG Kirchdorf/Rammingen (4.) am Sonntag den TSV Kirchheim (3.) empfängt.

A-Klasse Allgäu 2 Eine überraschende Niederlage hatte der TSV Mittelneufnach (4.) vergangenes Wochenende bei der SG Breitenbrunn/Loppenhausen kassiert. Diese war umso bitterer, nicht nur, weil Spitzenreiter SC Unterrieden Punkte liegen ließ beim 0:0 gegen den TSV Markt Wald, sondern auch weil die Verfolger SV Mattsies und FC Bad Wörishofen II vorbeiziehen konnten. Das Spitzenquartett liegt nur drei Punkte auseinander, sodass auch am Sonntag wieder für Spannung auf den einzelnen Plätzen gesorgt ist.