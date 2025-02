Die Taekwondo-Sportler der SG Krumbach sammeln Medaillen

Rund 350 Teilnehmer verzeichneten die Veranstalter bei den Bavarian Open Poomsae in Dillingen. Darunter befanden sich auch zahlreiche Taekwondo-Sportler der SG Krumbach mit den Abteilungen der TKD-Schule Reinhold Gruber aus Mindelheim, Babenhausen und Krumbach.

Schon früh am Wettkampftag sorgten die ersten Starts für große Erfolge der SG Krumbach. In den Schülerklassen des Nachwuchsturniers konnten Jessica Schüttler und Mika Kessler ihre Mitstreiter hinter sich lassen und holten sich Gold im Einzel. Artur Knoll und Lars Rehm zeigten in ihren Einzelkategorien ebenfalls starke Leistungen und holten Bronze, im Team zusammen mit Artur Radcenko sicherten sie sich sogar die Goldmedaille. Artur Knoll mit Azra Sakalli und Lars Rehm mit Emily Schüttler erkämpften sich zudem weitere Bronzemedaillen im Paarlauf.

Trotz der starken Konkurrenz bewiesen die Athleten der SG Krumbach ihr hohes Trainingsniveau. Besonders in stark besetzten Klassen zahlte sich die harte Vorbereitung aus: Mit sauberen Techniken, beeindruckender Körperspannung und ausdrucksstarken Präsentationen konnten sie die Kampfrichter überzeugen. Der Lohn für diesen Einsatz: Die SG Krumbach erreichte den vierten Platz in der Nachwuchswertung.

Die einzelnen Ergebnisse im Überblick:

Bavarian Open Poomsae Gold Artur Knoll, Artur Radcenko, Lars Rehm (Team Kadetten); Bronze Artur Knoll (Einzel Kadetten), Lars Rehm (Einzel Kadetten), Artur Knoll, Azra Sakalli (Paar Kadetten), Lars Rehm, Emily Schüttler (Paar Kadetten), Julian Huber, Tamara Toth (Paar Junioren), Azra Sakalli, Maya Oehler (Neubiberg), Svenja Patterer (Sonner) (Team Kadetten)

Nachwuchsturnier Gold Jessica Schüttler (Einzel Schüler B), Mika Kessler (Einzel Schüler B); Silber Eneas Huber (Einzel Schüler B), Mira Sakalli (Einzel Schüler A), Felix Städele (Einzel Schüler A), Amalia Leopold, Mira Sakalli, Jessica Schüttler (Team Schüler); Bronze Julia Maier (Einzel Schüler B), Anna Reiner (Einzel Schüler B), Jessica Schüttler, Felix Städele (Paar Schüler), Mika Kessler, Magdalena Reiner (Paar Schüler), Marlene Herbst, Julia Maier, Anna Reiner (Team Schüler), Theresa Bihler, Layra Huber, Magdalena Leopold (Team Kadetten), Leonard Braun, Eneas Huber, Felix Städele (Team Kadetten)