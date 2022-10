Rund 700 Sportler machen Krumbach zum Taekwondo-Mekka

700 Aktive treffen sich zum Bundesbreitensportlehrgang Taekwondo in Krumbach. Gastgeber Heinz Gruber erläutert, warum diese Veranstaltung für die ganze Sportregion wichtig ist.

Aus dem Blickwinkel der Veranstalter war dieser Tag ein voller Erfolg, aus der Perspektive der Teilnehmenden bot er eine ebenso lehrreiche wie vergnügliche Zusammenkunft. Auf jeden Fall aber war der Bundesbreitensportlehrgang Taekwondo in Krumbach eine Werbung für die heimische Sportregion.

Die genießt in Sachen Taekwondo ohnehin einen hervorragenden, weit über die Grenzen Bayerisch-Schwabens reichenden Ruf. Stolz verweist der Krumbacher Heinz Gruber, von 2002 bis 2012 Präsident des Bundesverbands DTU, auf das seltene Glück, in einer ländlichen Region derart viele hochklassige Sportler und Vereine zu haben, an deren Spitze die SG Krumbach und der TC Donau-Lech-Iller mit ihren Schulen unter anderem in Mindelheim, Babenhausen und Memmingen zu nennen sind. Ein Lehrgang, wie der nun in Krumbach veranstaltete, helfe, „den derzeitigen Stand mit sehr rührigen Vereinen und Schulen halten oder sogar ausbauen zu können“, meint Gruber.

Die Teilnehmer sind zwischen fünf und 78 Jahre alt

Mehr als 50, über sieben Bundesländer verteilte Vereine, brachten ungefähr 700 Sportler in Mittelschwaben zusammen. Der kleinste Teilnehmende war erst fünf Jahre alt, der Senior in den Krumbacher Sporthallen immerhin 78. Die weiteste Anreise hatte ein Athlet aus Hamburg. Sie alle waren dem Ruf der Gastgeber-Brüder Heinz und Reinhold Gruber gefolgt.

In Reih’ und Glied: Die Teilnehmer des Bundesbreitensportlehrgangs und die Referenten stellten sich zur Begrüßung auf. Foto: axel.schmidt.78@web.de

Die gute Planung und Vorbereitung, die zu erheblichen Teilen in den Händen von Sandra Stenzel-Gruber lag, führte zu reibungslosen Abläufen. Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer war stolz, die Stadt als Schauplatz des bundesweit größten Spektakels dieser Art zu repräsentieren. Die Trainer und Referenten, darunter mehrere Träger des neunten Dan, hievten den Lehrgang auf Weltniveau.

In verschiedenen Trainingseinheiten lernten die Teilnehmer neue Tricks und Griffe für ihren Taekwondosport. Foto: Axel Schmidt

Als Bereicherung erwies sich das koreanische Referenten-Team mit fünf Weltklasse-Sportlern, die unter Leitung von Chang Jae-Hee standen. Mit ihm verbindet Heinz Gruber eine seit 30 Jahren währende Freundschaft. Im Rückblick berichtet der Krumbacher zungenschnalzend: „Die Asiaten haben Dinge gezeigt, die man normalerweise nicht sieht.“

Chang Jae-Hee und Heinz Gruber kennen und schätzen sich seit 30 Jahren. Foto: Niko Möller

Ganz wichtig für die Sporttreibenden war, dass die geballte Kompetenz der Lehrenden die Angelegenheit zu keiner Sekunde spröde werden ließ. Im Gegenteil verstanden es die Trainer, Kinder und Erwachsene in ihren Bann zu ziehen. Stündlich neue Referenten, unter ihnen Heinrich Magosch, Daniela Koller und Sebastian Seibold, sowie ein abwechslungsreiches Programm brachten für jeden Teilnehmenden neue Erkenntnisse und auch der Spaß kam, besonders für die Neulinge, nie zu kurz.

Koreaner präsentieren eine Kampfkunst-Demonstration

Eine Kampfkunst-Demonstration der Extraklasse rundete die Sache niveauvoll ab. Ein bleibender Wert derartiger Lehrgänge liegt für Heinz Gruber im Kennenlernen stets neuer Abläufe. „Im normalen Training haben die Sporttreibenden immer dieselben Trainer, die stets dieselben Erkenntnisse vermitteln. Hier bieten wir verschiedenste Referenten, die auch das Können dafür haben und die jedem Teilnehmenden helfen, diesen Sport richtig auszuüben.“

Am Ende des Trainingstages sahen die jungen Taekwondo-Sportler, was die Profis aus Korea so drauf haben. Foto: Axel Schmidt

Nicht zu unterschätzen ist aus der Warte des Gastgebers auch, dass die Aktiven für ihre Beteiligung am Lehrgang Zusatzpunkte erhalten, die ihre Aussichten bei Gürtelprüfungen erheblich verbessern. „Wenn man in einem Jahr zwei solche Lehrgänge besucht hat, sprechen wir sogar über gewaltige Vorteile“, betont der 72-jährige Großmeister. Als äußerst nützlich könne sich in der persönlichen Nachbetrachtung zudem erweisen, dass man in Krumbach die anderen Akteure nicht nur als Menschen, sondern auch als Kampfsportausführende erlebt. Mit einem Lächeln versichert Gruber: „Wenn man zu einem späteren Zeitpunkt auf Turniere geht, hat man eben viele kleine Tricks schon mal gesehen, die einem der eigene Trainer – vielleicht, weil er sie nicht kennt – nicht beibringt.“