Es war ein Heimspiel für sie an jenem Juli-Samstag: In der Sporthalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach standen an jenem Tag die Landes-Dan-Prüfungen an. Diese entscheiden über den Leistungsgrad der Taekwondo-Kämpfer. Eine der Prüflinge war die Krumbacherin Sandra-Stenzel-Gruber.

Axel Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reinhold Gruber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis