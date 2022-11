SG Krumbach: mit Talent und Disziplin zum Erfolg

Die Taekwondo-Kämpfer der SG Krumbach zeigen im bundesweiten Vergleich ihr Können. Dabei springen einige Medaillen und Titel heraus.

Es war einer der wichtigsten Wettkkampftermine des Jahres: Vier Taekwondo-Sportler und -Sportlerinnen der SG Krumbach nahmen kürzlich an den German Open und dem Deutschen Jugend-Cup in Hannover teil. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Betreut wurde das Quartett von ihrer Vereinstrainerin Sandra Stenzel-Gruber sowie den Jugend-Landestrainern der Bayerischen Taekwondo Union (BTU), Sebastian Seibold und Victoria Wunderle.

Im Parawettbewerb holte sich Alexander Kurz erneut in der Klasse Einzel P 35 die Goldmedaille. Im Einzelwettbewerb bei den Kadetten männlich bis 14 Jahre erkämpfte sich Tim Lehrl einen hervorragenden dritten Platz.

Theresia Müller und Loris Rossi lieferten beim Deutschen Jugend-Cup ab. Foto: Sandra Stenzel-Gruber

In den weiteren Einzelwettbewerben zeigten Marie Stenzel (Kadetten weiblich bis 14 Jahre) und Sophie Spät (Seniorinnen bis 30 Jahre) hervorragende Leistungen, verpassten jedoch aufgrund der starken Konkurrenz das Finale und damit die Chance auf eine Medaille. Bei den Paar-Wettbewerben schafften die Paare Marie Stenzel mit Tim Lehrl (Kadetten bis 14 Jahre) und Marina Briechle mit Emir Can Erdemir (Senioren bis 30 Jahre) den Einzug ins Finale und holten sich dort jeweils die Silbermedaille.

Am zweiten Wettkampftag ging es um den Deutschen Jugend-Cup. Hier gab es für die SG Krumbach in den Schülerwettbewerben in der Altersklasse 8 bis 11 Jahren drei Goldmedaillen für Theresia Müller (Einzel, Freestyle und Paar) und zwei Goldmedaillen für Loris Rossi (Einzel und Paar). Mit diesen fünf Titeln holte sich die SG Krumbach in der Vereinswertung den zweiten Platz. (mz)