Taekwondo-Kämpfer sammeln Medaillen

Plus Die Taekwondo-Schüler der SG Krumbach sind bei südbayerischer Meisterschaft erfolgreich. Neben Medaillen geht es auch um eine Qualifikation.

Einen Medaillenregen erlebte die Taekwondo-Gruppe der SG Krumbach in Gauting. Bei der südbayerischen Meisterschaft qualifizierten sich die Sportler der Abteilungen Memmingen, Mindelheim, Babenhausen und Fellheim in 23 Disziplinen (Einzel, Paar und Team) für die bayerische Meisterschaft und holten insgesamt 18 Medaillen.