In Tussenhausen gibt es einen Triple-Sieger

Matthias Sobotta gewinnt zwei Vereinstitel und den Schlosscup beim TC Tussenhausen-Mattsies.

Mit dem 26. Schlosscup wurde beim TC Tussenhausen-Mattsies eine ereignisreiche Saison abgeschlossen. Den Sieg sicherte sich in der Herren-A-Konkurrenz Matthias Sobotta vor Markus Danner und Alex Strobel. Bei den Herren-B gewann Werner Hillebrand vor Sören Landinger und Maximilian Seitz.

Bei der Siegerehrung wurden zudem die neuen Vereinsmeister geehrt. Im Herren-A Einzel standen sich die beiden Top-Gesetzten Matthias Sobotta und Markus Danner im Finale gegenüber, welches ebenso Matthias Sobotta mit seiner wohl besten Saisonleistung für sich entscheiden konnte. In der B-Konkurrenz holte sich erstmals Julian Münnich den Titel, der im Finale Werner Hillebrand besiegte. Beide waren bis dahin ungeschlagen. Auch im Herren-Doppel gewann Matthias Sobotta zusammen mit Werner Hillebrand den Titel und sicherte sich damit das vereinsinterne „Triple“. Sie behielten gegen die bis dahin groß aufspielenden Bernhard Schmid und Julian Münnich im Finale die Oberhand.

In der Punktrunde verpassen die Herren 1 knapp den Aufstieg

Nach den Ehrungen nutzte Sportwart Peter Sobotta im voll besetzten Clubheim die Gelegenheit, die abgelaufene Saison noch einmal Revue passieren zu lassen. Es begann im Frühjahr mit der gut genutzten Trainingswoche in Kroatien, der bald darauf die Punktrunde folgte. Dabei verpasste die erste Herrenmannschaft nur knapp die Aufstiegsplätze und sicherte sich den dritten Platz in der Südliga 3. Die zweite Mannschaft erspielte sich die Vizemeisterschaft in der Südliga 6, während die Herren 30 mit dem fünften Platz erneut den Klassenerhalt in der starken Landesliga 2 (vormals Bezirksliga) schafften.

Einzig die Seniorenmannschaft konnte mit dem vierten und vorletzten Platz in der privat organisierten Seniorenrunde nicht an die Leistungen der Vorjahre anknüpfen. „Alles in allem war es jedoch eine erfolgreiche und ereignisreiche Saison mit regem Spielbetrieb“, lautete das Fazit des Sportwarts. (mz)

