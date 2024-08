Seit 50 Jahren wird in Pfaffenhausen Tennis gespielt

Als der Tennisclub Pfaffenhausen gegründet wurde, hieß der Weltranglistenerste in dieser Sportart John Newcombe. Der Australier hatte wenige Wochen zuvor einen gewissen Ilie Năstase als Nummer eins der Welt abgelöst. Der Rumäne Năstase war der erste Tennisspieler, der die neu eingeführte Weltrangliste seit August 1973 angeführt hatte.

Ob sie in Pfaffenhausen davon wussten, als acht Sportler am 12. Juli 1974 den TC Pfaffenhausen aus der Taufe hoben und Rudolph Rampp zum ersten Vorsitzenden ernannten? In der Folge wurde klar, dass der Tennissport in Pfaffenhausen angenommen wurde. Zwei Hartplätze und ein Clubhäuschen wurden nach der Vereinsgründung an der Ölmühle am Pfaffenhausener Ortsrand gebaut.

Diese bestehen bis heute, wenngleich die Hartplätze unter dem Vorsitzenden Matthias Bisle (1984 - 1989) in Sandplätze umgewandelt wurden und unter dem Vorsitzenden Alois Hölzle (1998 - 2013) eine Flutlichtanlage erhielten und das Clubhaus umgebaut und erweitert wurde. Seit 2013 ist Carina Baumer die Vorsitzende des Vereins. Unter ihrer Regie wurde nun das 50-jährige Bestehen des Tennisclubs gefeiert.

Dabei erzählte Gründungsmitglied und erster Vereinsvorsitzender Rudolph Rampp von den Anfängen des Tennissports in Pfaffenhausen, als eine Gruppe junger Leute zunächst auf einem Privatgrundstück dem gelben Filzball nachrannten. Eine Vereinsgründung sah man im Gemeinderat zunächst skeptisch, doch schließlich stellte die Marktgemeinde dem neuen Klub ein Gelände an der alten Deponie bei der Ölmühle zur Verfügung.

Dass dies eine gute Entscheidung war, sieht man heute: Der TC Pfaffenhausen hat mittlerweile rund 200 Mitglieder im Erwachsenen- und Kinderbereich, stellt einige Mannschaften in der Verbandsrunde und konnte heuer mit der Herren- und der Damenmannschaft (in Spielgemeinschaft mit dem TC Kammlach) jeweils einen Meistertitel in der Verbandsrunde feiern.

Weil sich der Tennisclub auch als Verein für die ganze Familie sieht, war das Jubiläumsfest ein Tag für die Familie: Am Nachmittag standen ein Familien-Parcours an sowie eine Hüpfburg für Kinder parat, abends kamen Live-Musik, Eiswagen und es wurde am Lagerfeuer Stockbrot gegrillt. An einer Stellwand konnten die Gäste mit Blick auf alte Zeitungsartikel und Fotos in Erinnerungen schwelgen. Carina Baumer führte durch den Festabend, bedankte sich bei allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen des Jubiläums und des Fortbestehens des Vereins beigetragen haben und begrüßte dabei Bürgermeister Thomas Leinauer, BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin adelwarth, Erwin Schilling (Raiffeisenbank Pfaffenhausen) und die Ehrenmitglieder Rudolph Rampp, Matthias Bisle sowie Robert und Erich Lutzenberger.

Nach dem Festakt wurde es noch sportlich, denn es stand das Finale der Vereinsmeisterschaft an. Dieses gewann schließlich Andreas Baumer gegen Tim Bullens mit 6:3 und 6:2.