Der TC Pfaffenhausen geht in Winterpause

Mit einem Schleifchenturnier hat sich der Tennisverein in Pfaffenhausen dieses Jahr noch einmal zu einem gemeinsamen, sportlichen Abschluss zusammengefunden.

Bei bester Witterung kämpften acht zufällig zusammen geloste Paarungen in mehreren gemischten Doppeln um die begehrten „Schleifchen“. Abgerundet wurde der gelungene Turniernachmittag, der auch von einigen Zuschauern besucht wurde, durch einen gemeinsamen Grillabend.

Tennisplätze in Pfaffenhausen werden saniert

Seit Oktober laufen nun die Baumaßnahmen zur Platzsanierung. Nach längerer Vorbereitung hat sich der TC Pfaffenhausen dazu entschieden, zwei Plätze inklusive der Zaunanlage zu erneuern. Vorsitzende Carina Baumer bedankte sich hierbei bei allen fleißigen Helfern für die Unterstützung und die kompletten Abrissarbeiten, die in Eigenleistung durchgeführt wurden.

Momentan sind somit die zwei Hauptplätze der Anlage nicht mehr zu bespielen.

Mitgliederversammlung findet am 24. Oktober statt

Zum Abschluss der Tennissaison hält der TCP am 24. Oktober um 20 Uhr seine jährliche Mitgliederversammlung im Vereinsheim ab. Neben Änderungen bei der Satzung und Beitragsanpassungen stehen dieses Jahr auch wieder Neuwahlen auf dem Programm. (mz)