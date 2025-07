Änderung des Spielorts: 1. FC Magdeburg spielt nun in Mindelheim gegen den FC Zürich

Der 1. FC Magdeburg wird das am Donnerstag angesetzte Testspiel gegen den FC Zürich nicht im Stadion in Bad Wörishofen austragen. Stattdessen findet diese Partie um 14 Uhr im Mindelheimer Julius-Strohmayer-Stadion statt.

Der Fußball-Zweitligist aus Magdeburg hatte ursprünglich das Vorbereitungsspiel zum Abschluss seines Trainingslagers in Bad Wörishofen auch im Stadion am Unteren Hart austragen wollen. Allerdings wäre es dann womöglich zu einer Terminkollision gekommen. Denn am Donnerstagnachmittag reist mit dem SV Darmstadt 98 der nächste Zweitligist zum Trainingslager nach Bad Wörishofen an.

1. FC Magdeburg spielt gegen FC Zürich mit „Überlänge“

Die erste Trainingseinheit der Lilien soll um 17 Uhr im Bad Wörishofer Stadion stattfinden. Weil das anberaumte Testspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Zürich aber als „Spiel mit Überlänge“ angesetzt ist - 4 × 30 Minuten statt 2 × 45 Minuten -, wäre es recht knapp geworden.

So weichen die Magdeburger nun nach Mindelheim aus. Für den FC Zürich, der zurzeit sein Trainingslager in Oberstaufen abhält, bedeutet dies keine großen Umstände, die Anfahrtszeit verkürzt sich um rund zehn Minuten.

Beim TSV Mindelheim ist man nun bemüht, alles für dieses internationale Testspiel entsprechend vorzubereiten: Der Rasen wird gemäht und gewässert, Balljungen werden von der eigenen Fußballjugend gestellt. Die Eintrittspreise werden folgendermaßen gestaffelt sein: 10 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Rentner. Kinder und Frauen zahlen keinen Eintritt, wie Peter Michelbach vom TSV Mindelheim erklärt.