Bad Wörishofer wird Dritter bei bayerischer Seniorenmeisterschaft

Die bayerischen Senioren-Meisterschaften im Tennis fanden, ebenso wie bereits in den Vorjahren, beim TC Augsburg Siebentisch statt. Mit von der Partie war auch der langjährige TTC-Spieler und frühere TTC-Präsident Thomas Karl, der bei den Herren 60 startete.

Das Teilnehmerfeld war mit 24 Spielern zwar nicht ganz voll, dafür war es in qualitativer Hinsicht mit dem amtierenden Deutschen Meister bei den Herren 60, Markus Bart vom STK Garching, dem Deutschen Vizemeister und sechsfachen Bayerischen Meister, Stefan Meisel vom TV Fürth 1860, dem heimlichen Turnierfavoriten Stefan Eggmayer vom TSV Altenfurt sowie zahlreichen gut platzierten Spielern der nationalen Herren-60-Rangliste sehr stark besetzt.

Thomas Karl wird an Nummer sieben geführt

Der Bad Wörishofer Thomas Karl, selbst an Nummer sieben des Turniers gesetzt, traf nach einem Freilos anschließend in der Runde der letzten 16 auf Ingo Hagemeister von TC Bamberg, den er nach ausbaufähiger Leistung mit 4:6, 6:0, 10:5 bezwang. Im darauffolgenden Viertelfinale wartete dann bereits mit Stefan Meisel (Nummer vier der deutschen Rangliste) einer der Titelaspiranten. Gegen den aktuellen Titelverteidiger war Karl in der Vergangenheit bereits mehrfach unterlegen.

Dieses Jahr gelang Thomas Karl jedoch die Revanche für die letztjährige Halbfinalniederlage bei der bayerischen Meisterschaft. Nach guter Leistung konnte sich Karl bei sehr sommerlichen Temperaturen mit 6:3 und 6:2 durchsetzen und nach mehr als zwei Stunden den Platz als Sieger verlassen.

Im Halbfinale hat Karl dann keine Chance mehr

Am vorletzten Turniertag musste sich Thomas Karl dann im Halbfinale dem an Nummer zwei gesetzten, weiteren Turnierfavoriten Stefan Eggmayer klar mit 0:6 und 1:6 geschlagen geben.

Für Karl war es trotz der Halbfinalniederlage ein sehr großer Erfolg, schließlich konnte er seinen letztjährigen dritten Platz bei einem derart starken Teilnehmerfeld wiederholen. Bayerischer Meister wurde der amtierende Deutsche Meister Markus Bart, der sich im Finale in zwei knappen Sätzen gegen Stefan Eggmayer durchsetzte. (mz)