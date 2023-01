Großes Turnier mit kleinen Bällen: Tischkickern in Eldern bei Ottobeuren

150 Männer und Frauen gehen beim Tischfußballturnier in Eldern an den Start. Neben Hobby-Kickern sind auch Elite-Spieler und ein Weltmeister vor Ort.

Rund 150 Tischfußballerinnen und Tischfußballer haben im Sportheim des Schützenvereins Günztal-Eldern beim „ Heilige Drei Könige Turnier“ der Tischfußballvereinigung „Players 4 Players“ (P4P) zwei Tage lang in 14 Disziplinen um Siege, Pokale, Preisgelder und Ranglistenpunkte gekickert. Zum dritten Mal nach 2019 und 2020 haben der Tischfußballclub Allgäu und P4P das Turnier im Schützenheim ausgerichtet. 2021 und 2022 war wegen der Corona-Pandemie keine Veranstaltung möglich.

An den Griffen der 22 Spieltische zogen, drehten, quetschten und schossen Hobby-Kicker – offiziell als „Neulinge“ bezeichnet – ebenso wie Amateure, Master oder Spielerinnen und Spieler, die der Elite zugerechnet werden. Die Einordnung erfolgt, wie beim Schach oder Tischtennis, mithilfe einer Elo-Rangliste. Wer gegen einen besser platzierten Spieler gewinnt, bekommt Punkte hinzu, wer gegen einen schlechter Platzierten verliert, fällt in der Rangliste zurück.

Bayerischer Meister und U13-Weltmeister sind am Start

Zu den namhaftesten Akteuren, die überwiegend aus dem süddeutschen Raum aber auch aus der Schweiz und Belgien ins Unterallgäu angereist waren, zählten Chris Müller (SC Augsburg), die amtierenden Bayerischen Meister im Doppel, Manuel Bettighofer und Thomas Bratzdrum, P4P-Präsidentin Ines Stihler aus Wangen und mit Uli Stöpel der älteste aktive Bundesliga-Spieler. „Das ist der Kicker mit den meisten Titeln“, sagte Steffi Huber vom Organisationsteam des Turniers. Und auch ein Top-Talent bewegte die Stangen und Figuren der P4P-Spieltische, die vom Hersteller eigens für das Turnier zur Verfügung gestellt wurden: Nico Schlager (14), aktueller U13-Weltmeister, ging im Doppel mit seinem 45-jährigen Partner Olli Litzba für den TFVS Freiburg an den Start. Im Winter 2021/22 wurde Schlager in St. Wendel Deutscher Meister in seiner Altersklasse und durfte deshalb im Juni 2022 zur ITSF-Weltmeisterschaft nach Nantes in Frankreich fahren. Dort besiegte er im Finale Laurin Breuer aus Österreich mit 2:0 Sätzen.

150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen beim Internationalen Tischfußball-Turnier in Eldern auf Torejagd. Foto: Kurt Kraus

Seit rund 20 Jahren organisiert die deutsche Vereinigung P4P jährlich etwa zehn Turniere für Tischfußballer und ist dabei immer auch auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Beim Schützenverein Günztal-Eldern und seinem Vorsitzenden Armin Kummer fanden die Tischkicker des TFC Allgäu nicht nur ein Zuhause, sondern wurden 2020 als eigenständige Abteilung in den Schützenverein aufgenommen. Abteilungsleiter ist Jonas Möll. P4P sieht sich nicht als Konkurrenz, sondern eher als Ergänzung zur International Table Soccer Federation (ITSF), die internationale Meisterschaften wie eine Weltmeisterschaft organisiert, oder den Deutschen Tischfußballbund (DTFB), der nationale Meisterschaften ausrichtet und sich um die Bundesliga (DTFL) kümmert.

Ein Viertel der Teilnehmer sind Frauen

Die Kicker und Kickerinnen – etwa ein Viertel der Teilnehmer sind Frauen – „kennen sich alle untereinander. Das ist wie eine große Community. Da werden Familienfeiern verschoben, damit man sich beim Tischkickern treffen kann“, sagt Armin Kummer und lacht. Beim Mixed übrigens gilt Damenwahl. „Natürlich“, schränkt Huber ein, „gibt es bei den Elite-Spielern feste Verpaarungen“. Ansonsten aber können sich die Damen ihren männlichen Mitspieler unter den Teilnehmern aussuchen. Wie beim Doppel gewinnen auch im Mixed nicht immer die beiden besten Einzelspieler, sondern diejenigen, die am Tisch perfekt zusammenarbeiten.

Und wer waren nun die erfolgreichsten Spieler und Spielerinnen beim Tischfußball-Turnier in Eldern? „So richtig abgeräumt hat die Bundesliga-Truppe des SC Augsburg“, sagt Jonas Möll, „die haben die meisten Pokale mitgenommen“. Das offene Einzel, die „Königsdisziplin“, gewann Moritz Schneider (TFC Bamberg), beim offenen Doppel waren Tristan Devaud und Silvan Zuber aus der Schweiz am Ende ganz vorne.