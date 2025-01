Alois Beierl ist schwäbischer Tischtennis-Meister der Senioren

In Graben fanden kürzlich die schwäbischen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren statt. In der Altersklasse der Über-65-Jährigen setzte sich Alois Beierl von den TTF Bad Wörishofen durch.

Beierl ging erstmals in dieser Altersklasse an den Start und konnte seine Vorrundengruppe ohne Niederlage gewinnen. Auch das Halbfinale gegen Farzin vom TTC Langweid gewann der Bad Wörishofer 3:0 Sätzen deutlich. Im Finale wartete Karl Pfau vom TTF Blaichach-Burgberg, der zuvor im Halbfinale den an eins gesetzten Dieter Kuchenbaur vom TSV Zusmarshausen überraschend deutlich in 3:1 Sätzen ausgeschaltet hatte.

Beierl war gewarnt, denn bereits in der Vorrunde waren sich die beiden gegenübergestanden und hatten ein enges Match abgeliefert, das Beierl im fünftenSatz mit 13:11 Punkten für sich entscheiden konnte. Das Finale sollte nicht weniger spannend werden: Nachdem Beierl im ersten Satz einen 7:10-Rückstand noch in einen 12:10-Sieg umwandeln und den zweiten Satz sicher für sich entscheiden konnte, drehte Pfau im dritten Satz eine durchgehende Führung von Beierl noch in einen 11:9-Sieg um und gewann seinerseits den vierten Satz sicher mit 11:5. So ging das Match wieder in den Entscheidungssatz. Hier setzte Beierl alles auf eine Karte, stellte sein Aufschlagsspiel um und gewann so mit 11:4. Damit fuhr er seinen zweiten schwäbischen Einzeltitel ein. (ttf)