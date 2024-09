Auftaktsiege für Warmisrieder Verbandsliga-Mannschaften

Der Start für den TTSC Warmisried in die Verbandsligasaison ist dank eines stark aufspielenden vorderen Paarkreuzes mit Nico Holzheu und Thomas Brenner geglückt. Am Ende entführten die Unterallgäuer zwei Punkte beim frech aufspielenden Aufsteiger des TSV Gräfelfing IV. Auch die TTSC-Damen durften feiern.

Herren, Verbandsliga Gleich zu Beginn zeigte sich, dass die Münchner Vorstädter eine harte Nuss werden sollten. Die Eingangsdoppel waren beide umkämpft. Das Warmisrieder Spitzendoppel Nico Holzheu und Thomas Brenner siegte in vier Sätzen gegen Maxim Haag und Florian Meindl. Schlechter lief es für Christian Schindler und Florian Mayer. Sie mussten sich dem routinierten Doppel der Altmeister Jürgen Triep und Werner Schaffer mit 1:3 geschlagen geben.

Nico Holzheu machte anschließend mit dem Altmeister und ehemaligem Zweitligaspieler Werner Schaffer kurzen Prozess. Ohne Satzverlust fegte er den rüstigen Senior vom Tisch. Hart umkämpft war im Anschluss die Partie von Maxim Haag und Thomas Brenner. Dieser kam mit dem abwechslungsreich spielenden Gegner nur phasenweise zurecht und musste im vierten Satz bereits zwei Matchbälle abwehren, bevor er die Partie in der Verlängerung des Entscheidungssatzes glücklich für sich entschied. Mit dem Sieg von Florian Mayer gegen Jürgen Triep wurde der Zwischenstand auf 4:1 für die Gäste erhöht. Mayer konnte dem Routinier dank offensivem Spiel Paroli bieten und am Ende sicher den Sieg über die Ziellinie bringen. Einzig Christian Schinder kam gegen Florian Meindl nicht ins Spiel und musste dem Gegner zum Dreisatzsieg gratulieren.

Danach zeigten Nico Holzheu und Thomas Brenner ihre Klasse und fuhren zwei klare Siege für die Warmisrieder Farben ein. Somit war der Mannschaftssieg bereits sicher. Christian Schindler und Florian Mayer kämpften sich in ihre Paarungen, mussten sich jedoch jeweils mit 1:3 geschlagen geben. An den zwei eingefahrenen Auswärtspunkten und dem 6:4-Arbeitssieg zum Saisonauftakt ändert dies jedoch nichts mehr. Am kommenden Samstag um 18. Uhr werden sich die Unterallgäuer beim Heimspielauftakt gegen den FC Bayern München III jedoch steigern müssen. Die Talentschmiede aus der Landeshauptstadt ist gespickt mit Nachwuchshoffnungen und Kaderspielern.

Damen, Verbandsliga Den Warmisrieder Damen gelang dagegen der perfekte Auftakt in die neue Verbandsliga-Spielzeit. Beim TSV Murnau ließ das Warmisrieder Quartett um Anna und Lilly Schindele, Marion Fackler und Barbara Lutz keinen Zweifel aufkommen, wer die Platten als Sieger verlässt.

Nach knapp zweistündiger Spielzeit hieß es am Ende 10:0 für den Aufsteiger aus dem Unterallgäu. In den Doppelspielen zu Beginn legten die Neuzugänge Anna und Lilly Schindele einen glatten 3:0-Sieg vor. Marion Fackler und Barbara Lutz erhöhten mit ihrem 3:1-Sieg auf 2:0.

In den Einzeln folgten beinahe ausnahmslos lauter glatte Drei-Satz-Siege, teilweise mit sehr deutlichen Satzergebnissen. So bezwang Lilly Schindele ihre Gegnerin Bärbl Moosmang etwa mit 11:2, 11:3 und 11:5 und ließ dabei in drei Sätzen nur zehn Punkte der Gegnerin zu. Einzig Barbara Lutz musste in ihrem ersten Einzel gegen Anika Dathe über vier Sätze gehen und gewann mit 3:1.

Nun haben die Warmisriederinnen eine längere Spielpause, ehe es am Freitag, 18. Oktober, mit dem Heimspiel gegen die SG Döringen weitergeht. (ttsc, axe)