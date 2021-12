Bad Wörishofens junge Meister an der Platte

In Bad Wörishofen organisieren die Tischtennisfreunde die Stadtmeisterschaft für die Jugend. Der Favorit trifft im Einzel-Finale auf ein 13-jähriges Mädchen.

Die Jugend-Stadtmeisterschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen wurden in der Saison 2021/22 wegen der Corona-Pandemie getrennt von den Titelkämpfen der Erwachsenen organisiert. Wieder einmal wurde tolles Tischtennis der Jugendlichen über vier Stunden geboten.

Der neue TTF-Vorsitzende Lukas Wolf und Jugendwart Manuel Müller waren mit der Beteiligung und dem Niveau der Jugendlichen hochzufrieden. Die beiden teilnehmenden Mädchen spielten dieses Jahr in der Jungen-Konkurrenz mit. Für die Erstplatzierten in den beiden Konkurrenzen gab es Urkunden und Pokale.

Neun Nachwuchsspieler kämpfen um den Finaleinzug

Hier waren neun Nachwuchsspieler am Start, die zunächst in zwei Vorrundengruppen spielten. Die jeweils ersten drei jeder Gruppe spielten dann in einer Endrunde den Sieger aus. Die restlichen drei spielten um die Plätze sieben bis neun.

In der Endrunde setzte sich Favorit Simon Wolf in einem spannenden Endspiel gegen die erst 13-jährige Lisa Vögele nach tollen Ballwechseln mit 3:1 (11:13,11:5,11:5,11:5) durch. Der dritte Platz ging an Benedikt Becker, auf den weiteren Plätzen folgten Otto Eder, Raphael Schüll, Fabian Scharpf, Leon Wagner, Julia Rodi und Sidhartha Uppula.

Hier wurden vier Doppel zusammen gelost, jeder gegen jeden. Als bestes Team erwies sich das Duo Otto Eder/Leon Wagner. Die beiden gewannen das Finale gegen Fabian Scharpf/Raphael Schüll mit 3:0 (11:9,11:7,11:6), Dritte wurden Benedikt Becker/Sidhartha Uppula vor Lisa Vögele/Julia Rodi.

