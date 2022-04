Booser Jubel in Warmisried

Bei den Pokalfinals in Warmisried feiert der TV Boos einen Doppelsieg. Die Gastgeber spielen bei den Herren bis zum Schluss um den Pokalsieg mit.

Das Gemeindehaus in Warmisried war jüngst Austragungsort der Pokalendspiele der Verbandsliga-Mannschaften. Während sich die Damen des TV Boos und der SG Dösingen in einem echten Finale gegenüberstanden, spielten die Herren ihren Pokalsieger in einem Final-Four-Turnier aus.

Damen Die favorisierten Damen des TV Boos setzten sich gegen die SG Dösingen deutlich durch. Lediglich Angelika Köth aufseiten der Ostallgäuerinnen konnte den Ehrenpunkt bei der 1:4-Niederlage beisteuern. Wie der Favoritensieg bei den Damen relativ schnell und klar über die Bühne ging, so sollte es im Tagesverlauf jedoch nicht weitergehen.

Herren Bereits zu Beginn des Herrenturniers sorgten die Gastgeber aus Warmisried und der TV Boos II für ein hochklassiges und spannendes Match. Thomas Brenner stach hier mit seinen beiden Einzelsiegen auf Warmisrieder Seite heraus, Nico Holzheu musste sich gegen Martin Rößle hauchdünn geschlagen geben, konnte aber sein zweites Spiel sicher gewinnen. Christian Schindler hingegen konnte dem starken Booser Angriffsspiel nicht genügend entgegensetzen und ging trotz ansehnlicher Leistung beide Male geschlagen vom Tisch. Die Entscheidung über den Sieg wurde im Doppel gelegt, hier wurde den Zuschauern ein toller Leckerbissen geboten, an dessen Ende sich Boos mit extrem druckvollem Spiel knapp gegen die Gastgeber durchsetzte.

Im Parallelspiel gewann Turnierfavorit TSV Schwabmünchen gegen den SV Memmingerberg mit 4:1. Hier stach besonders Alexander Papoutsis aufseiten der Schwabmünchner mit zwei Einzel- und einem Doppelsieg hervor. In Runde zwei machte der TV Boos II mit einem 4:1-Sieg kurzen Prozess mit dem SV Memmingerberg. Für ihre Farben konnte sich nur Stefan Honauer in die Siegerliste eintragen.

Der TSV Schwabmünchen um Altmeister Peter Angerer wollte sich im anderen Spiel für die kürzlich erlittene Niederlage in der Liga beim TTSC Warmisried revanchieren. Dieses Vorhaben ging allerdings gründlich in die Hose. Die Gastgeber behielten nach zwei Siegen von Nico Holzheu, einem Sieg von Thomas Brenner und den Doppelsieg die Punkte und siegten auch in dieser Höhe verdient mit 4:1.

Lesen Sie dazu auch

Vor der letzten Runde war somit noch für drei Mannschaften der Turniersieg möglich. Die Gastgeber um Nico Holzheu, Thomas Brenner und Christian Schindler schlugen im Schnelldurchlauf den SV Memmingerberg mit 4:0 und sorgten hier mit nur zwei verlorenen Sätzen für eine nahezu perfekte Vorstellung.

Nun aber waren die Warmisrieder auf Schützenhilfe des TSV Schwabmünchen angewiesen. In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel bog der TV Boos II allerdings die Partie auf seine Seite und siegte schlussendlich knapp mit 4:3. Hier avancierte Spitzenspieler Martin Rößle mit zwei Einzelsiegen zum entscheidenden Matchwinner.

Somit ging nach dem Damenerfolg auch der zweite Pokalsieg an den TV Boos. Mit einem zweiten Platz zogen sich die Akteure des TTSC Warmisried äußerst respektabel aus der Affäre. Mit dem dritten Platz musste sich der TSV Schwabmünchen vor dem SV Memmingerberg begnügen. (ttsc)