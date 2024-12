Der TTSC Warmisried beendet seine Durststrecke

Nach der langen Durststrecke konnten die Herren des TTSC Warmisried in der Verbandsliga Südwest endlich wieder einen Sieg einfahren. Beim Tabellenschlusslicht Post SV Augsburg siegte das Warmisrieder Quartett am Ende knapp mit 6:4.

Verbandsliga, Männer Beiden Mannschaften war bereits vom Startschuss des schwäbischen Kellerduells an die Nervosität anzumerken, da sie den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht verlieren wollten. Nico Holzheu und Thomas Brenner kamen im Doppel gegen Jannis Grönert und Tobias Vogelsang gut ins Spiel und holten den ersten Punkt für die Gäste. Bei Christian Schindler und Florian Mayer wollte wenig gelingen, weshalb die Paarung gegen Thomas Wittl und Benedikt Kapinos in drei Sätzen verloren ging.

Der erste Durchgang im Einzel sollte für die Unterallgäuer jedoch perfekt verlaufen. Nachdem Nico Holzheu seine Paarung gegen Benedikt Kapinos 3:0 gewann, erkämpfte sich Thomas Brenner gegen Jannis Grönert seinen ersten Sieg. In der Folge legten auch Christian Schindler und Florian Mayer nach. Beide bezwangen ihre Gegner jeweils in vier Sätzen zum 5:1-Zwischenstand aus Warmisrieder Sicht.

Anschließend musste sich der Warmisrieder Spitzenspieler Nico Holzheu seinem Angstgegner Jannis Grönert stellen. Der Augsburger spielte gegen Holzheu sein geradliniges Konterspiel in Perfektion und bezwang ihn letztlich in drei knappen Sätzen. Für Holzheu bedeutete dies erst die zweite Saisonniederlage, welche jedoch mit dem folgenden Sieg von Thomas Brenner zu verschmerzen war. Dieser war mit zwei Einzelsiegen und einem Sieg im Doppel glänzend aufgelegt und wies im zweiten Einzel Benedikt Kapinos mit einem klaren Ergebnis in die Schranken.

Somit war der doppelte Punktgewinn für den TTSC Warmisried bereits besiegelt und die beiden Niederlagen von Florian Mayer und Christian Schindler waren nicht mehr als Ergebniskosmetik. „Mit dem 6:4-Auswärtssieg haben wir zwei wichtige Punkte geholt. Nächste Woche wollen wir gegen den Tabellennachbarn TV Dillingen im letzten Heimspiel des Jahres nochmals nachlegen“, sagte Thomas Brenner. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Aufatmen in Bad Wörishofen. Dank eines in dieser Höhe etwas überraschenden 7:3-Erfolgs gegen den TV Boos III verschafften sich die TTF Bad Wörishofen etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. In Vollbesetzung traten die Bad Wörishofer an und hatten sich nach den letzten Niederlagen einen Punktgewinn zum Ziel gesetzt. Die Doppel starteten aus Sicht der Bad Wörishofener überragend, beide Male führte das TTF-Duo mit 2:0. Dann drehten die Gegner jedoch auf und gewannen letztendlich sogar noch ein Doppel mit 3:2.

Im vorderen Paarkreuz erzielte Xaver Eschenlohr einen 3:1-Sieg, wohingegen Horst Müller glatt mit 0:3 unterlag. Im hinteren Paarkreuz gewann Daniel Müller ungefährdet mit 3:0, Lukas Wolf drehte trotz 0:2-Satzrückstand sein Einzel noch in einen 3:2-Sieg. Horst Müller lieferte ein sehr starkes Spiel ab, das von langen Blockduellen geprägt war, verlor aber auch sein zweites Einzel (1:3). Xaver Eschenlohr dagegen drehte einen 0:2-Rückstand und gewann die letzten drei Sätze deutlich. Damit war das erklärte Ziel eines Punktgewinns schon einmal gesichert. Die Kneippstädter wollten nun aber auch gewinnen. Daniel Müller kam nach einem schlechten Start und einem 0:2-Satzrückstand noch einmal zurück und drehte als Dritter an diesem Tag ein Spiel, was den Gesamtsieg perfekt machte. Lukas Wolf siegte mit einer grandiosen Leistung und besiegelte den 7:3-Endstand. Damit blicken die Bad Wörishofener optimistischer auf die Tabelle, in der sie aktuell nur einen Punkt hinter dem Nichtabstiegsplatz stehen.

Bezirksliga, Männer Nach der 4:6-Niederlage in Langerringen unter der Woche war die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen unter Zugzwang geraten. Um nicht weiter in den Abstiegskampf hineinzurutschen, wäre ein Heimsieg am Wochenende gut gewesen. Dumm nur, dass es gegen den Tabellenführer ging. Und der TSV Obergünzburg, der bisher noch keine Niederlage kassiert hatte, blieb seiner Linie treu.

Die ersatzgeschwächten Bad Wörishofen hatten keinerlei Siegchancen. In den Eingangsdoppeln konnten sie noch etwas mithalten. Hier gewannen Gerhardinger/Alf überraschend klar mit 3:0 gegen Simon/Göppel. Ebenso deutlich verloren dann Beierl/Steil gegen das Spitzendoppel Jörg/Kopf. Im vorderen Paarkreuz unterlag zunächst Gerhardinger gegen Simon in einem hart umkämpften Nervenspiel mit 0:3 (9:11,11:13,12:14). Beierl hatte gegen die Obergünzburger Nummer eins (Jörg) nichts zu bestellen und verlor ebenfalls mit 0:3.

Den ersten Einzelpunkt holte überraschend Michael Alf durch seinen 3:1-Sieg gegen Göppel. Im zweiten Spiel im hinteren Paarkreuz war Steil gegen den Routinier Kopf chancenlos und hatte mit 0:3 das Nachsehen. Im Spitzenspiel konnte Gerhardinger gegen Jörg im ersten Satz (15:17) noch mithalten, musste jedoch in den Folgesätzen die Überlegenheit seines Gegners anerkennen und mit einer 0:3-Niederlage die Platte verlassen. Im Anschluss konnte sich Beierl mit gezielten Vorhandschüssen gegen den Materialspieler Simon mit 3:1 durchsetzen. Dies war auch der letzte Punkt für die Kneippstädter, da Michael Alf gegen Kopf mit 0:3 und Steil gegen Göppel mit 1:3 verloren. Durch die beiden Niederlagen rutscht nun die 2. Mannschaft des TTF aus der mittleren Tabellenhälfte gefährlich nahe an die Abstiegszone heran. (ttf)