Der TTSC Warmisried behauptet sich in der Spitzengruppe

Der TTSC Warmisried beendet die Saison mit einem Unentschieden in Thannhausen und damit in den Top Vier in der Verbandsliga. Herausragend ist einmal mehr Nico Holzheu.

Für die Herren des TTSC Warmisried ging es im letzten Saisonspiel der Tischtennis-Verbandsliga um nichts mehr: Der Relegationsplatz zum Aufstieg war ebenso wenig möglich, wie auf einen Abstiegsplatz zurückzufallen. Entsprechend konnten die Warmisrieder bei der TSG Thannhausen ohne Druck aufspielen. Heraus kam dabei eine hochklassige Partie, die mit einem leistungsgerechten 5:5-Unentschieden endete.

Es dauerte zwar eine Weile, bis das Warmisrieder Spitzendoppel Nico Holzheu/Thomas Brenner gegen das Thannhauser Duo Grönert/Stegmann ins Spiel kam, allerdings sicherten sich die Warmisrieder dann in vier Sätzen den 14. Sieg im 18. Saisondoppel. Eindeutig verlief das Match von Florian Mayer/Christian Schindler, das sie mit 0:3 gegen Kaindl/Glück verloren.

TTSC Warmisried: Nico Holzheu steuert zwei Einzelsiege bei

Weiter ging es anschließend mit den Einzeln. Keinerlei Probleme hatte Nico Holzheu beim Drei-Satz-Sieg gegen Florian Glück und holte somit in abgeklärter Manier einen Punkt für seine Mannschaft. Thomas Brenner fand gegen den Spitzenspieler der Liga, Florian Kaindl, kein Mittel und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen. Danach zogen die Thannhauser durch Siege von Jannis Grönert und Simon Stegmann mit 4:2 davon. Weder Christian Schindler noch Florian Mayer konnten hierbei die beiden Youngsters bändigen.

Die Begegnung zwischen Nico Holzheu und dem mehrfachen deutschen und bayerischen Meister Florian Kaindl verdiente das Wort Spitzenspiel tatsächlich. Nach einer 2:0-Satzführung des Favoriten kam Nico Holzheu wieder zurück ins Spiel. Nachdem er im vierten Satz bereits fünf Matchbälle abgewehrt hatte, legte Holzheu im letzten Satz eine furiose Serie hin und entschied den Satz und das Spiel für sich. Für Kaindl bedeutete dies seine dritte Saisonniederlage, die zweite jedoch gegen Nico Holzheu.

In toller Verfassung präsentierte sich anschließend auch Thomas Brenner. Er gewann sein Match gegen Florian Glück in vier Durchgängen. Florian Mayer bezwang danach Jannis Grönert mit druckvollem Spiel, womit bereits der Punktgewinn für den TTSC Warmisried feststand. Dass es letztlich nicht zum Sieg reichte, lag an der anschließenden Niederlage von Christian Schindler gegen Simon Stegmann. Schindler konnte zwar lange mithalten, am Ende war ihm ein Sieg nicht vergönnt.

Bestenfalls kann der TTSC Warmisried noch Dritter werden

„Mit dem Punktgewinn und dem Spiel heute können wir zufrieden sein. Wieder haben wir eine gute Mannschaftsleistung gesehen“, sagte TTSC-Kapitän Thomas Brenner nach der Partie. „Für uns war es eine respektable Saison, in der wir konstant gute Leistungen abgeliefert haben“, sagte Brenner nach dem letzten Saisonauftritt des Warmisrieder Quartetts. Mit 20:16 Punkten belegt der TTSC Warmisried aktuell den fünften Platz. Im besten Fall können die am letzten Spielwochenende spielfreien Warmisrieder sogar noch auf Rang drei klettern.

Auch in der neuen Spielzeit wollen die Unterallgäuer in unveränderter Aufstellung wieder für positive Schlagzeilen in der Verbandsliga sorgen. (ttsc)