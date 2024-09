Der TTSC Warmisried bleibt das Tischtennis-Aushängeschild

Gerade erst sind die internationalen Abschiedstränen von Timo Boll bei den Olympischen Spielen in Paris getrocknet und ein neuer Stern am deutschen Damentischtennis scheint mit Annett Kaufmann aufzugehen. Nun startet auch der Ligenalltag wieder unter den Unterallgäuer Hallendächern. Auch der technische Fortschritt hält rund um die Tische immer mehr Einzug.

Von nun an ist der digitale Spielbericht ein Medium, welches in allen Spielklassen vermehrt zum Einsatz kommt und den antiken, weil analogen Spielberichtsbogen verdrängt. Im Unterallgäu geht es für die Vereine von Hasberg bis Warmisried und Wiedergeltingen bis Markt Rettenbach in den letzten beiden Septemberwochen mit dem Spielbetrieb los.

Von vielen Aktiven sind die Umstellungen der vergangenen Jahre hin zu Vierermannschaften mit der Reduzierung der Spieldauer und feststehender Spielanzahl mittlerweile gut angenommen worden. „Für das Miteinander nach dem Spiel bleibt da auch unter der Woche noch ein wenig Zeit“, ergänzt Florian Mayer, Abteilungsleiter beim TTSC Warmisried. Sein Verein konnte die Anzahl der Mannschaften zur kommenden Saison ausbauen. So gehen insgesamt zwölf Teams von der Bezirksklasse D bis hin zur Verbandsliga Südwest an den Start. Neben den Herren sind hier auch die Damen wieder in der Verbandsliga vertreten.

Zwei Warmisrieder Mannschaften spielen in der Verbandsliga

TTSC Warmisried Insgesamt vier Jugend-, drei Damen- und fünf Herrenmannschaften treten an die Platten. Zudem sind auch noch zwei Teams in der auf den Spielbetrieb vorbereitenden Schülerliga angemeldet. Nach einem respektablen vierten Platz gehen die Herren in die nächste Saison in der Verbandsliga - mit der bewährten Aufstellung. Neben Spitzenspieler Nico Holzheu wird Thomas Brenner im vorderen Paarkreuz aufschlagen. Komplettiert wird das eingespielte Quartett von Florian Mayer und Christian Schindler. Zusammen mit dem TSV Schwabmünchen II, TV Dillingen und PSV Augsburg wollen sie die schwäbische Fahne in der Verbandsliga Südwest hochhalten. Als Titelfavoriten gelten die beiden Münchner Talentschmieden des SpVgg Thalkirchen III und des TSV Gräfelfing III. „Die Liga ist nochmal ein Stück enger zusammengerückt und stärker geworden, die Aufgabe wieder im Mittelfeld ins Ziel zu kommen wird daher nicht kleiner“, so Kapitän Thomas Brenner

Nach einigen Jahren Abstinenz sind auch die Damen des TTSC wieder zurück in der Verbandsliga. Das Quartett um die routinierte Barbara Lutz will nach dem Aufstieg in der Verbandsliga Fuß fassen. Hierzu können die Spielerinnen um Carmen Mayer zwei Neuzugänge präsentieren. Vom TSV Oberstdorf stößt mit Anna und Lilly Schindele ein junges, talentiertes Geschwisterpaar zum Kader. Zusammen mit Annalena Richter bilden diese das Stammteam und wollen den Klassenerhalt erreichen.

Der TTSC Warmisried stellt insgesamt zwölf Mannschaften

Die Spieler der zweiten Herrenmannschaft um Marion Fackler gehen in unveränderter Aufstellung in der Bezirksliga Gruppe 2 Ost an die Tische. Neben Fackler bilden Maik Kümmerling, Andreas Hölzle und Udo Link den Kern der Mannschaft. Hier ist der Klassenerhalt das einzig realistische Ziel. Die dritte Mannschaft um Kapitän Thomas Sontheimer möchte ebenfalls die Klasse halten, was im Unterallgäuer Oberhaus mit Sicherheit eine große Herausforderung wird. Mit dem TSV Mindelheim steht hier auch schon ein Meisterschaftsfavorit fest, zumal sich die Frundsbergstädter mit Thomas Handloser und Chousein Amet deutlich verstärkt haben.

Marion Fackler (links) tritt mit der zweiten Herrenmannschaft des TTSC Warmisried in der Bezirksliga an, Carmen Mayer (rechts) will mit der Damenmannschaft des TTSC in der Verbandsliga Fuß fassen. Foto: Roland Arnold

In der Bezirksklasse B möchte das vierte Herrenteam um Tobias Linder wieder im vorderen Tabellenbereich landen. Nach dem Aufstieg des TTV Dirlewang kommt es hier wieder zu kameradschaftlichen Nachbarschaftsduellen. Die fünfte Herrenmannschaft wird von Patrick Holzheu als Kapitän in die Saison geführt. Hier gilt es den schmerzlichen Abstieg zu verdauen und in der Bezirksklasse C wieder anzugreifen.

In der zweiten und dritten Damenmannschaft sollen viele Spielerinnen in der Bezirksklasse A Nord Spielpraxis sammeln. Deshalb ist auch das angenehme Miteinander als vorrangiges Ziel der beiden jungen Mannschaften um die Teamleaderinnen Daniela Hörmann und Anett Sontheimer angestrebt. „Die Damen sind seit ihrer Jugend dem Sport treu und halten somit die Fahne im Damenmannschaftssport entgegen dem bundesweit dramatischen Rückgang von Damenteams hoch, dies allein ist schon eine absolut erfreuliche Nachricht und ich hoffe, dass sich dieser frische Wind auch auf andere überträgt“, so Abteilungsleiter Florian Mayer und ergänzt: „Wir freuen uns auf die kommende Saison. Insbesondere die Betrachtung des Jugendbereichs macht momentan viel Freude. Trainer wie Spieler sind gleichermaßen fleißig am Trainieren. Jedoch steht auch eine Menge an Arbeit dahinter und hier sind Bemühungen rund um die Jugendtrainer hervorzuheben.“

Der TSV Mindelheim verzeichnet zwei hochkarätige Neuzugänge

TTF Bad Wörishofen Die TTF Bad Wörishofen haben insgesamt sieben Teams gemeldet, gehen bei den Herren mit einem Team in der Bezirksoberliga ins Rennen und werden in der sehr ausgeglichen wirkenden Liga wieder ein gewichtiges Wort mitreden wollen. In der Bezirksliga Gruppe 2 Ost gehen die beiden Reserven aus Warmisried und aus der Kneippstadt ans Werk. Auch diese Liga ist mit elf sehr ausgewogenen Mannschaften gespickt.

Chousein Amet (links) und Thomas Handloser kehren vom SC Siegertshofen zum TSV Mindelheim zurück. Foto: Roland Arnold

TSV Mindelheim Das Herrenteam des TSV Mindelheim steht nach dem verpassten Aufstieg in der Bezirksklasse A Unterallgäu als Meisterschaftsfavorit fest. Thomas Handloser und Chousein Amet kehren zudem nach ihrem Gastspiel beim SC Siegertshofen wieder zu ihrem Heimatverein zurück und verstärken das Team aus der Frundsbergstadt. Hier sind auch eine Vielzahl der arrivierten Unterallgäuer Vereine, wie zum Beispiel jeweils zwei Teams der TTF Bad Wörishofen und des SC BW Ettringen, TTC Haselbach, TTC Oberneufnach sowie die dritte Mannschaft des TTSC Warmisried, vertreten.