Der TTSC Warmisried steht an der Tabellenspitze der Verbandsliga

Der TTSC Warmisried springt dank eines 6:4-Auswärtssieges beim TSV Königsbrunn an die Tabellenspitze der Verbandsliga Südwest. Vor allem ein Spieler erwischte einen Sahnetag.

Nach der Punkteteilung in der Vorrunde war der TTSC Warmisried gewarnt vor dem TSV Königsbrunn: Unterschätzen wollten die Unterallgäuer die Gastgeber also auf keinen Fall. In den beiden Doppeln wurden anfänglich die Punkte geteilt. Während Thomas Brenner und Nico Holzheu gegen Schupp/Schönborn deutlich gewannen, mussten sich Christian Schinder und Florian Mayer dem Gastgeberdoppel Lippert/Heinle geschlagen geben.

Nico Holzheu gewinnt beide Einzel

In den Einzeln legten die Warmisrieder nach. Thomas Brenner fegte Florian Lippert ebenso wie Nico Holzheu Christian Schupp in drei Sätzen von der Platte. Florian Mayer hatte gegen den ehemaligen Waaler Spieler Ronny Schönborn zwar Schwierigkeiten, siegte am Ende mit 3:1. Christian Schindler kam gegen Marc Heinle nicht in sein Spiel und musste sich in drei Sätzen beugen. Zur Halbzeit stand es 4:2 aus Sicht des Warmisrieder Quartetts.

Nico Holzheu, der seine blendende Form mit dem nächsten Einzelsieg (3:1 gegen Lippert) unter Beweis stellte, sorgte für den nächsten Punkt. Thomas Brenner fehlte gegen Christian Schupp die Geduld gegen den variablen Rückschlagspezialisten. „Ich habe zu überhastet gespielt und durch viele eigene Fehler das Spiel aus der Hand gegeben“, resümierte ein selbstkritischer Brenner nach der Niederlage gegen Schupp.

Florian Mayer musste anschließend gegen Marc Heinle ran und zeigte eine perfekte Mischung aus Angriffs- und Blockspiel. Mit seinem Drei-Satz-Sieg holte Mayer somit den entscheidenden Punkt zum TTSC-Sieg. Im abschließenden Einzel musste sich Christian Schindler Ronny Schönborn geschlagen geben, was aber nur noch Ergebniskosmetik darstellte. „Wir haben heute zwei wichtige Punkte gesammelt und eine sehr gute Leistung abgeliefert. Den Rückenwind wollen wir mitnehmen in die beiden anstehenden Heimspiele gegen Rain und Starnberg“, erklärte Florian Mayer. (ttsc)

