Tischtennis

vor 17 Min.

Der TTSC Warmisried tritt zur neuen Saison zu viert an

Der TTSC Warmisried geht mit seiner ersten Herrenmannschaft in der Verbandsliga an den Start. Neu ist ab dieser Spielzeit, dass eine Mannschaft nur noch aus vier Spielern besteht.

Plus Schon in der Vergangenheit spielten viele Vereine nur noch mit Vierer- statt Sechserteams. Diese Regel soll bald bayernweit gelten – und muss auch in Warmisried umgesetzt werden.

Artikel anhören

Neue Saison, neuer Modus: Wenn die Tischtennisspieler in die Spielzeit 2022/23 starten, haben sich die Rahmenbedingungen in einigen Ligen geändert. Betroffen davon ist vorerst der TTSC Warmisried, doch in den kommenden Jahren wird der neue Modus in sämtlichen Ligen angewandt.

