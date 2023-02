Der TTSC Warmisried verliert das Topspiel der Tischtennis-Verbandsliga mit 2:8 gegen Starnberg. Doch so deutlich, wie es das Ergebnis aussagt, war das Duell beileibe nicht.

Es war das Topspiel der Tischtennis-Verbandsliga Südwest – und es war eine klare Angelegenheit für den Meisterschaftsfavoriten: Der TTSC Warmisried musste sich im Heimspiel dem TSV Starnberg mit 2:8 geschlagen geben, zog sich jedoch achtbar aus der Affäre.

Bereits zu Beginn ging der Plan der Warmisrieder in den Doppeln nicht auf. Florian Mayer und Christian Schindler konnten gegen das Spitzendoppel nur einen Satz Paroli bieten und unterlagen mit 1:3. Am zweiten Tisch wogte die Partie zwischen Thomas Brenner und Nico Holzheu gegen Leidheiser/Mohanamoorthy ständig hin und her. Am Ende holten sich die Gäste in fünf Sätzen jedoch den zweiten Punkt.

Warmisrieds Nico Holzheu zeigte eine Galavorstellung

Hoffnung machte Warmisrieds Nummer eins, Nico Holzheu. Im ersten Einzel des Tages zeigte er eine Galavorstellung und begeisterte die über 60 Zuschauer im Gemeindehaus mit einem glatten 3:0-Sieg gegen Florian Leidheiser. Thomas Brenner bot gegen den spielstarken Michael Hagmüller alles auf, konnte die Niederlage in vier Sätzen jedoch nicht verhindern. Florian Mayer musste anschließend gegen Pragash Mohanamoorthy ran und kam lange Zeit mit dem variablen Spiel des Gegners nicht zurecht. Im vierten Satz schien das Spiel beim Stand von 6:10 und vier Matchbällen gegen ihn schon fast beendet. Doch dann holte sich Mayer Punkt für Punkt und rettete sich in den fünften Satz. Hier drehte er mit aggressivem Spiel die Partie und gewann zur großen Freude des Publikums den Satz mit 11:6.

Doch dies sollte der letzte Warmisrieder Punkt an diesem Tag sein. Trotz großer Unterstützung der Fans gingen danach sämtliche Einzel von Christian Schindler (gegen einen glänzend aufgelegten Andreas Spiegel), Nico Holzheu (unglücklich gegen Michael Hagmüller) verloren. Die Starnberger hatten nun das Momentum auf ihrer Seite und legten Punkt für Punkt nach. Thomas Brenner, Florian Mayer und auch Christian Schindler konnten zwar Satzgewinne verzeichnen, allerdings war dies zu wenig, um die konstant und präzise spielenden Gegner in Schach zu halten. So stand am Ende eine etwas zu hohe 2:8-Heimniederlage zu Buche.

Starnberg war besser, aber das Ergebnis dennoch zu hoch

„Wir haben alles versucht und wurden von den zahlreichen Zuschauern aus dem gesamten Umland wirklich hervorragend unterstützt“, sagte Florian Mayer nach der Partie. „Allerdings hat Starnberg heute seine Klasse eindrucksvoll bewiesen und sich zurecht die Tabellenführung geschnappt.“ Trotz der Niederlage können die Warmisrieder mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Nach dem Faschingswochenende geht es für den TTSC mit zwei schweren Auswärtsspielen in Thalkirchen und Dachau weiter. Hier will der TTSC wieder angreifen und Platz zwei in der Tabelle behaupten. (ttsc)