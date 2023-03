Der TTSC Warmisried verpasst das i-Tüpfelchen

Die theoretische Möglichkeit, an der Aufstiegsrelegation teilzunehmen, ist für denTTSC Warmisried nun dahin: Im letzten Heimspiel der Saison setzt es eine Niederlage.

Der TTSC Warmisried verspielt im letzten Heimspiel der Saison die rechnerische Chance auf Rang zwei in der Tischtennis-Verbandsliga. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen entführte der Post SV Augsburg beim 4:6-Endstand zwei Punkte aus dem Unterallgäu. Das Warmisrieder Quartett musste krankheitsbedingt auf Florian Mayer verzichten. Für ihn kam Marion Fackler zu ihrem ersten Saisoneinsatz.

Bereits in den Doppeln zeigte sich, wie ausgeglichen die Begegnung sein würde. Nico Holzheu und Thomas Brenner schraubten ihre sehr gute Doppelbilanz erneut nach oben, wogegen Christian Schindler und Marion Fackler in ihrer Partie das Nachsehen hatten.

Warmisried punktet dank Thomas Brenner

Nico Holzheu bekam es in der Folge mit Max Püschel zu tun. Dieser spielte groß auf, hatte immer eine bessere Antwort parat und gewann letztlich mit 3:1. Deutlich konstanter präsentierte sich Thomas Brenner beim 3:0-Kantersieg gegen Tobias Vogelsang. Dieser hatte in keiner Phase des Spiels auch nur den Hauch einer Chance. In den beiden folgenden Paarungen von Christian Schindler gegen Dieter Voigt und Marion Fackler gegen Thomas Wittl hatten die Augsburger jeweils die Nase vorn und sicherten die zwischenzeitliche 4:2-Führung für Augsburg.

Doch Warmisried kam zurück und glich aus: Nico Holzheu kämpfte Tobias Vogelsang in fünf Sätzen nieder. Thomas Brenner zeigte erneut eine Galavorstellung und gewann in vier Sätzen. Beim Stand von 4:4 mussten Marion Fackler und Christian Schindler an die Tische.

Warmisrieds Marion Fackler hat es mit einem Altmeister zu tun

Marion Fackler bekam es hierbei mit dem ehemaligen Zweitligaspieler und mehrfachen Bayerischen Meister Dieter Voigt zu tun. Dieser spielte in den entscheidenden Momenten seine ganze Klasse aus und konnte somit den ersten Punkt für Augsburg sichern. „Marion hat ihre Sache gut gemacht, sie hat alles gegeben und ein tolles Spiel auf das Parkett gezaubert. Allerdings stand ihr mit Dieter Voigt ein extrem erfahrener und variabler Spieler gegenüber“, so Kapitän Thomas Brenner.

Somit lastete beim Stand von 4:5 auf Christian Schindlers Schultern ein gewisser Siegesdruck. Dies war ihm in den ersten beiden Sätzen gegen Thomas Wittl anzumerken. Schnell lag er mit 0:2 zurück. Er erhöhte seine Aktivität und kam nochmals zurück in die Partie. Allerdings musste er am Ende seinem Gegner mit 1:3 Sätzen den Sieg und damit dem PSV Augsburg beide Punkte überlassen.

Für den TTSC Warmisried sind damit die Hoffnungen auf den zweiten Platz begraben. „Im letzten Saisonspiel am Karsamstag bei der TSG Thannhausen wollen wir nochmals eine geschlossene Mannschaftsleistung abrufen und unsere sehr gute Saison gleichermaßen gut beenden“, sagte Kapitän Thomas Brenner. Davor aber besucht die gesamte Mannschaft gemeinsam die deutsche Tischtennis-Meisterschaft in Nürnberg als Zuschauer. (ttsc)