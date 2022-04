Der TTSC Warmisried verpasst die fast sichere Rettung

Der TTSC Warmisried sieht im Verbandsliga-Duell mit dem TSV Königsbrunn lange wie der sichere Sieger aus. Doch aus dem vorzeitigen Klassenerhalt wird nichts.

Es blieb bis zum Ende eine spannende Partie zwischen den beiden Teams: Mit 8:8 in den Spielen und mit 32:32 Sätzen trennten sich die Spieler des TTSC Warmisried beim Auswärtsspiel am Samstagabend vom TSV Königsbrunn. Rund 260 Minuten dauerte das Match, ehe das Schlussdoppel Holzheu/Brenner den Punkt für die Unterallgäuer rettete.

Den Start machten die Eröffnungsdoppel. Hier konnte auf Warmisrieder Seite nur das Spitzendoppel Nico Holzheu und Thomas Brenner einen Punkt einfahren. Das Zwischenergebnis zeigte also ein 2:1 für die Hausherren.

Die Spiele enden meist nur mit zwei Bällen Differenz

Los ging es anschließend mit den Einzel-Matches. Bei der 1:3-Niederlage gegen Thomas Brenner hatte Königsbrunns Florian Lippert nur im ersten Satz eine Chance. Wie eng das gesamte Spiel war, zeigt auch der Verlauf der einzelnen Sätze, die alle mit nur zwei Bällen Differenz endeten. Einen Zähler für die Gastgeber verpasste Petro Bannout bei der umkämpften Fünf-Satz-Partie gegen Nico Holzheu. Wenig später ging das mittlere Paarkreuz bei einem Spielstand von 2:3 aus Warmisrieder Sicht an den Tisch.

Einen eher schnellen Punkt für seine Mannschaft holte Christian Schupp bei seinem Sieg in drei Sätzen gegen Thorsten Albrecht. Im folgenden Match gingen die Sätze zwei bis vier an die Gäste, Florian Mayer setzte sich mit 3:1 gegen den ehemaligen Spieler des TV Waal durch. Genügend spielerische Mittel hatte Marc Heinle letztlich an der Hand, um Marion Fackler zu distanzieren, somit stand es am Ende 3:0. Ebenso eindeutig verlief das Match zwischen Christian Schindler und Petro Bannout, das Schindler glatt gewann.

Warmisried führt zwischenzeitlich mit 7:4

Zur Halbzeit führten die Warmisrieder somit mit 5:4. Und es ging erfolgreich weiter: Nico Holzheu setzte sich mit variablem Spiel im Duell der Spitzenspieler gegen Florian Lippert mit 3:1 durch. Auch wenn zwischendurch Hoffnung aufflackerte, konnte Angelo Valentino Bannout dem Warmisrieder Thomas Brenner letztlich beim 1:3 nicht gefährlich sein.

Der TTSC Warmisried schien auf der Siegerstraße, doch dann startete Königsbrunn seine Aufholjagd: Bis in den fünften Satz ging die sehenswerte Partie zwischen Christian Schupp und Florian Mayer, die Schupp letztendlich mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Ein hartes Stück Arbeit hatte anschließend Ronny Schönborn gegen Thorsten Albrecht zu verrichten, bevor sein Fünf-Satz-Sieg unter Dach und Fach war. Trotz verlorenem ersten Satz drehte wenig später Marc Heinle das Match gegen Christian Schindler und gewann in vier Sätzen. Petro Bannout setzte sich gegen Marion Fackler zwar mit 3:0 durch, dennoch waren die Sätze äußerst knapp. Allerdings blieb Fackler an diesem Tag das berühmte Quäntchen Glück verwehrt.

Das Schlussdoppel holt den Punkt für Warmisried

So machten die Königsbrunner aus einem 4:7-Rückstand eine 8:7-Führung und hatten damit schon einen Punkt sicher. Damit es derer zwei werden, hätten die Hausherren das Abschlussdoppel auch noch gewinnen müssen. Doch hier standen auf Warmisrieder Seite immerhin Holzheu und Brenner, die ja bereits das erste Doppel gewonnen hatten. Beide Teams zeigten am Ende eines intensiven Spieltags noch einmal ihr ganzes Können. Nach gewonnenem ersten Satz gaben Bannout/Heinle das Spiel gegen Holzheu/Brenner noch aus der Hand und verloren mit 1:3. Ein Punkt für jedes Team war hiermit das finale und leistungsgerechte Ergebnis.

Der TTSC Warmisried verpasste es damit, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Verbandsliga zu machen. So bleibt es spannend bis zum letzten Saisonspiel des TTSC. Und dieses findet am kommenden Samstag, 9. April, beim ebenfalls abstiegsbedrohten, direkten Tabellennachbarn, dem SC Siegertshofen, statt. (ttsc)