Die Warmisrieder Serie hält auch im neuen Jahr

Christian Schindler (vorn) und Florian Mayer verloren ihr Doppel gegen die SpVgg Westheim. In den Einzeln gab es je einen Sieg und eine Niederlage für die beiden.

In der Tischtennis-Verbandsliga kommt der TTSC Warmisried in Westheim zu einem Remis. In der Bezirksliga freut sich die Bad Wörishofer Zweite auf einen Rückkehrer.

Die Tischtennis-Herren des TTSC Warmisried bleiben in der Verbandsliga auf dem Erfolgsweg: Zuletzt holten sie einen Punkt beim Unentschieden in Westheim. In der Bezirksliga behauptet die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen Platz eins. TTSC Warmisried holt einen Punkt in Westheim Wie eng das 5:5 bei der SpVgg Westheim war, verdeutlicht das Satzverhältnis von 18:17 zugunsten der Westheimer. Bereits in den Doppeln war die Ausgeglichenheit zu sehen. Während Nico Holzheu und Thomas Brenner sicher gegen die ehemalige Langweider Bundesliga-Spielerin Maria Eliasova und Benedikt Kapinos siegreich waren, setzte es für Christian Schindler und Florian Mayer eine deutliche Auftaktniederlage. In den Einzeln musste Thomas Brenner einem entfesselt aufspielenden Bernhard Lindner knapp den Sieg überlassen. Nico Holzheu hingegen hatte gegen den erfahrenen Norbert Schöllhorn wenig Probleme und siegte sicher in drei Sätzen. Er läutete auch einen Warmisrieder Zwischenspurt ein, denn danach siegte Christian Schindler gegen Eliasova und Florian Mayer gegen Kapinos zum zwischenzeitlichen 4:2 für die Unterallgäuer. Im folgenden Spitzenspiel zeigte Bernhard Lindner nochmals seine blendende Tagesform und dominierte im Spiel gegen Nico Holzheu mit kompromisslosem Offensivspiel. Holzheu versuchte sein Spiel umzustellen, musste die Überlegenheit des Westheimers allerdings anerkennen. Thomas Brenner wiederum holte sicher und souverän gegen Schöllhorn den fünften Zähler für die Warmisrieder Farben. Dies sollte jedoch auch der letzte Punkt sein, da weder Florian Mayer noch Christian Schindler an die Leistung der ersten Runde anknüpfen konnten. Beide mussten sich ihren Kontrahenten geschlagen geben. „Am Ende haben wir mit dem Unentschieden einen vorher nicht erwarteten Punkt geholt. Nach der zwischenzeitlichen 5:3-Führung hätten wir aber gerne auch beide Punkte entführt“, gab ein etwas enttäuschter Christian Schindler zu. „Dennoch sind wir zufrieden und haben wieder ein Pünktchen mehr auf dem Habenkonto. So wollen wir weitermachen und auch beim nächsten Gastspiel beim TSV Königsbrunn punkten“, ergänzt Nico Holzheu. (ttsc) Daniel Müller kehrt nach Bad Wörishofen zurück Die Bad Wörishofer haben in der Rückrunde mit dem vom Post SV Augsburg zurückgewechselten Daniel Müller einen zusätzlichen Spieler zur Verfügung, wodurch es für Alois Beierl möglich war, im Einzel zu pausieren und nur im Doppel mit Xaver Eschenlohr anzutreten. Dies zahlte sich sogleich aus, da das Doppel Eschenlohr/Beierl seine weiße Weste erfolgreich verteidigte und Simon Wolf, der im Einzel zum Einsatz kam, wie schon in der Vorrunde beide Spiele mit 3:1 und 3:0 deutlich gegen die Schwabmünchner Steinborn und Längst gewinnen konnte. Daniel Müller gewann sein Comeback im Bad Wörishofer Dress gegen Längst ebenfalls sicher mit 3:1, musste sich dann aber dem stark aufspielenden Steinborn mit 1:3 geschlagen geben. Im Doppel waren Müller/Simon Wolf ebenfalls knapp an einer Überraschung gegen das Spitzendoppel der Schwabmünchner Fischer/Wild dran, mussten den Sieg im fünften Satz dann aber doch knapp den Gegnern überlassen. Matchwinner war aber an diesem Abend die Wörishofer Nummer eins, Xaver Eschenlohr. Er gewann nicht nur sein Doppel, sondern auch beide Spitzeneinzel gegen Fischer (3:1) und Wild (3:2). Lukas Wolf ging an diesem Abend leer aus, nachdem er gegen Fischer im fünften Satz mögliche Siegchancen nicht nutzen konnte und sich gegen Wild, der seine Angriffsbälle wie eine Wand retournierte, nicht entscheidend durchsetzen konnte. Am Ende hieß es 6:4 für die TTF Bad Wörishofen II, die damit weiter mit vier Punkten Vorsprung die Bezirksliga-Tabelle anführen. (ttf)

