Ein historischer Sieg bei der Bad Wörishofer Stadtmeisterschaft

Das gab es noch nie: Erstmals gewinnt mit Lisa Vögele ein Mädchen den Titel bei den Bad Wörishofer Stadtmeisterschaften der Tischtennis-Jugend.

Erstmals wurde die Stadtmeisterschaft der Bad Wörishofer Tischtennis-Jugend wie bei den Erwachsenen in zwei Konkurrenzen A und B unterteilt. Mit der Beteiligung waren Jugendwart Manuel Müller und Vorsitzender Lukas Wolf vom Ausrichter TTF Bad Wörishofen zufrieden. In jeder Konkurrenz gingen fünf Teilnehmer an den Start und spielten im Modus Jeder gegen jeden.

Jugend Einzel A Hohes Niveau boten hier die Nachwuchsspieler der 1. und 2. Jungenmannschaft der Tischtennisfreunde – auch ohne den Titelverteidiger. Simon Wolf verzichtete aufgrund der Abiturprüfungen auf eine Teilnahme. Somit kam es zum erwarteten Endspiel der beiden Landesligaspieler Benedikt Becker und Lisa Vögele. In einem hochklassigen Spiel besiegte die 14-jährige Vögele ihren Mannschaftskameraden mit 3:1 Sätzen (13:11, 5:11, 11:9, 11:8) und sicherte sich als erstes Mädchen in der Vereinsgeschichte der TTF Bad Wörishofen den Stadtmeistertitel der Jugend. Der dritte Platz ging an Leon Wagner , Vierter wurde Raphael Schüll , Fünfter wurde Philipp Merk .

Jugend Einzel B Hier gab es mit Paul Berger einen Überraschungssieger. Im Endspiel gewann Berger gegen die favorisierte Julia Rodi knapp mit 3:2 Sätzen (11:3, 9:11, 6:11, 11:6, 11:9). Auf den Plätzen drei bis fünf folgten der jüngste Teilnehmer Paul Bebersdorf , Noel Thiel und Chester Weiss . Für diese drei war es das erste Turnier unter Wettkampfbedingungen.