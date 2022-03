Erster Titel für den Neuling in Warmisried

Bei den Vereinsmeisterschaften des TTSC Warmisried setzt sich der Neuzugang bei den Männern durch. In der Damenkonkurrenz stehen zwei Seriensiegerinnen im Endspiel.

Eine Meisterschaft quasi als Vorbereitung auf die Punktspielrunde: Der TTSC Warmisried hat am vergangenen Wochenende seine Vereinsmeisterschaft ausgespielt, ehe es am kommenden Wochenende in der Verbandsliga der Männer und wieder um Punkte für den Klassenerhalt geht. Dabei setzte sich bei den Männern ein Neuling durch.

Bei den Herren setzten sich erwartungsgemäß die Spieler der ersten Mannschaft durch und stellten die Halbfinal-Paarungen. Hier musste sich Christian Schindler der Übermacht des Spitzenspielers Nico Holzheu beugen. Im zweiten Vorrundenduell boten Thomas Brenner und Florian Mayer einen Fünf-Satz-Krimi, in dem Brenner das bessere Ende hatte. Den geteilten dritten Platz belegten damit Christian Schindler und Florian Mayer.

Im Finale zeigte sich das hohe Niveau des Warmisrieder Tischtennis

Im Finale der beiden Spitzenspieler konnte Brenner nur anfänglich dem Angriffswirbel von Nico Holzheu standhalten. In einem hochklassigen Spiel war der Neuzugang in den entscheidenden Momenten äußerst effektiv und holte sich in vier Sätzen seinen ersten Titel in Warmisried. Damit zeigt sich erneut das hohe Niveau im Warmisrieder Herren-Tischtennis: Denn auch im siebten Jahr nacheinander wurde der jeweils amtierende Vereinsmeister abgelöst.

Carmen Mayer, Barbara Lutz und Annabell Weiß (von links). Foto: Mayer

Bei den Damen waren es dagegen die Seriensiegerinnen Barbara Lutz und Carmen Mayer, die den Titel unter sich ausmachten. Am Ende durfte Barbara Lutz nach einem 3:2-Erfolg den Wanderpokal in Empfang nehmen. Platz drei ging an Annabell Weiß. (ttsc)