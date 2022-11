Tischtennis

Horst Müller holt die Bad Wörishofer Stadtmeisterschaft

Bei der Tischtennis-Stadtmeisterschaft in Bad Wörishofen feiert Horst Müller den Sieg in der A-Klasse. In der B-Klasse steht mit Lisa Vögele eine Spielerin im Endspiel.