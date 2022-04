In Bad Wörishofen bröckelt ein Rekord

Bei den nachgeholten Stadtmeisterschaften gelingt Karl Deeg der 15. Titelgewinn. Damit ist er auf dem besten Weg, die Bestmarke einer Tischtennislegende zu egalisieren.

Lange galten die 18 Stadtmeistertitel der Bad Wörishofer Tischtennislegende Heini Müller als Rekord für die Ewigkeit. Doch so langsam scheint dieser zu bröckeln. Denn bei der Tischtennis-Stadtmeisterschaft 2021, die wegen der Corona-Pandemie erst jetzt ausgetragen wurde, feierte Karl Deeg seinen nunmehr 15. Titelgewinn im Herren-Einzel.

Herren-Einzel-A Rekordverdächtige zwölf Akteure der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen nahmen teil und boten ein spannendes Turnier. Jugendspieler Simon Wolf gelang dabei eine große Überraschung indem er Hermann Kees ausschaltete. Karl Deeg dominierte die Endrunde klar und gewann alle fünf Einzel. Platz zwei ging an Lukas Wolf, der nur gegen Deeg mit 1:3 verlor. Horst Müller belegte mit 3:2 Siegen Platz drei. Für Titelverteidiger Xaver Eschenlohr reichte es nur zu Platz vier mit 1:4 Siegen. Ebenfalls 1:4 Siege wiesen Simon Wolf und Rudi Grund auf. Deren Satzdifferenz war ebenfalls gleich , sodass der direkte Vergleich für Youngster Simon Wolf Platz fünf bedeutete.

Die Sieger des Herren-B-Einzels (von links): Benedikt Becker (2.), Thomas Vögele (1.) und Christian Wassermann (3.). Foto: Thomas Vögele

Herren-Einzel-B Hier standen sich sieben Spieler in Modus Jeder gegen Jeden gegenüber. Am Ende wiesen Christian Wassermann, Jugendspieler Benedikt Becker und Thomas Vögele je 4:2 Siege auf. Das beste Satzverhältnis von 16:8 hatte Thomas Vögele und holte so den B-Stadtmeistertitel vor Benedikt Becker und Christian Wassermann. Thomas Vögele verlor die einzigen Spiele gegen Benedikt Becker und seine erst 13-jährige Tochter Lisa Vögele. Auf den Plätzen folgten Andreas Ledermann, Robert Schöfl, Lisa Vögele und Zlatko Mrnjavac.

Im Doppel setzte sich das Duo Lukas Wolf/Lisa Vögele (Mitte) durch. Zweite wurden Gerhard Lucke/Chris Wassermann (links), Rang drei ging an das Duo Manuel Müller/Benedikt Becker (rechts). Foto: Thomas Vögele

Herren-Doppel-A Die Paarungen Gerhard Lucke/Christian Wassermann und Lisa Vögele/Lukas Wolf hatten am Ende jeweils 5:1 Siege, das bessere Satzverhältnis hatten jedoch Vögele/Wolf. Dadurch sicherte sich der TTF-Vorsitzende Lukas Wolf mit Lisa Vögele den ersten Stadtmeistertitel im Doppel. Dritte wurden Manuel Müller/Benedikt Becker. Es folgten Rudi Grund/Zlatko Mrnjavac, Xaver Eschenlohr/Manfred Fischer, Günther Jähn/Thomas Vögele und Horst Müller/Robert Schöfl. (vt)

