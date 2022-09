In Markt Rettenbach wird zwölf Stunden Tischtennis gespielt

Bei den Günztal-Open bieten die Akteure tollen Sport. Der für den TSV Schwabmünchen spielende Peter Angerer aus Ottobeuren siegt in der höchsten Konkurrenz.

Markt Rettenbach Nach dem Jubiläumsturnier zum 100-jährigen Bestehen des SSV Markt Rettenbach im Jahr 2020 und den 1. Günztal-Open im Vorjahr fanden nun die 2. Günztal-Open in Markt Rettenbach statt. Bei dem Tischtennisturnier starteten 42 Spielerinnen und Spieler aus Nah und Fern.

Aufgeteilt in vier Leistungsklassen begann um 8.45 Uhr die Konkurrenz der Teilnehmenden mit einem QTTR-Wert (Quartal Tischtennis-Rating) unter 1200 Punkte. Hier startete mit Petra Haider vom TV 1858 Kaufbeuren eine Dame. Es setzte sich im Halbfinale Bastian Jutz von SV Memmingerberg gegen Jürgen Groll von den TTF Günztal durch. Das zweite Halbfinale entschied Robin Schillinger von der TSF Ludwigsfeld gegen Johannes Brader von den TTF Günztal für sich. Im Finale gewann Robin Schillinger das Duell gegen Bastian Jutz zwar klar mit 3:0 Sätzen, jedoch war hier jeder Satz sehr knapp.

Die Sieger der Konkurrenz QTTR unter 1200 (von links): 2 . Platz Bastian Jutz (SV Memmingerberg); 1. Platz Robin Schillinger (TSF Lugwigsfeld); 3. Platz Jürgen Groll (TTF Günztal); 3. Platz Johannes Brader (TTF Günztal). Foto: Markus Simon

Danach folgten die Teilnehmenden mit QTTR-Werten im Bereich 1201 bis 1350 Punkte mit zwei startenden Damen (Alexandra Schillinger von der TSV Herrlingen und Stephanie Hildebrandt vom SV Oberostendorf). Hier sicherten sich Tayfun Celikel vom SV Ungerhausen und Maximilian Huber vom TSV Leuterschach die beiden dritten Plätze. Im Finale setzte sich Manfred Haaf vom TSV Ebersbach gegen die stark aufspielende Alexandra Schillinger durch.

Die Sieger der Konkurrenz QTTR 1201- 1350 (von links): 2. Platz Alexandra Schillinger (TSV Herrlingen); 1. Platz Manfred Haaf (TSV Ebersbach); 3. Platz Tayfun Celikel (SV Ungerhausen); 3. Platz Maximilian Huber (TSV Leuterschach). Foto: Markus Simon

Nachmittags startete die zweitstärkste Konkurrenz mit Teilnehmenden im QTTR-Bereich von 1351 bis 1500 Punkte. Hier setzte sich im Halbfinale Erich Otto vom SV Memmingerberg gegen Lorenz Steil von den TTF Bad Wörishofen 1955 mit 3:0 Sätzen durch. Mit dem selben Ergebnis gewann Radu-Dan Roman vom TSV Trunkelsberg gegen Alexandra Schillinger vom SV Herrlingen, die einen Doppelstart in zwei Konkurrenzen in Angriff nahm. Das Finale entschied Erich Otto gegen Radu-Dan Roman knapp mit 3:2 Sätzen für sich.

Die Sieger der Konkurrenz QTTR 1351 – 1500 (von links): 2. Platz Radu-Dan Roman (TSV Trunkelsberg); 1. Platz Erich Otto (SV Memmingerberg); 3. Platz Lorenz Steil (TTF Bad Wörishofen 1955 e. V.); 3. Platz Alexandra Schillinger (TSV Herrlingen). Foto: Markus Simon

In den Abendstunden begann das Turnier der Teilnehmer über 1500 QTTR-Punkte. Da hier vom Veranstalter keine Obergrenze der QTTR-Punkte gesetzt wurde, erhoffte man sich die Anmeldung von Allgäuer Topspielern. Diese Anmeldung folgte in Person von Peter Angerer (QTTR-Wert 2015) aus Ottobeuren, der in der Liga für den TSV 1863 Schwabmünchen spielt. Somit hatte man den amtierenden deutschen Seniorenmeister der Altersklasse 55 an den Markt Rettenbacher Tischtennisplatten. Auch sein Teamkollege Alexander-Aris Papoutsis (QTTR-Wert 1913) zählte zum erweiterten Favoritenkreis. Genannter Papoutsis stand nach Meinung vieler Zuseher im Halbfinale gegen Hannes Eberhard vom SV Lonsee schon nach hohem Rückstand kurz vor dem Aus, ehe er seine spielerische und mentale Stärke auspackte und das Spiel zu seinen Gunsten drehte.

Familie Schillinger mit vier Pokalen aus vier Wettbewerben (von links): Peter Schillinger (Vater); Alexandra Schillinger (Tochter); Robin Schillinger (Sohn). Foto: Markus Simon

Im anderen Halbfinale hatte Peter Schillinger von der TSV Herrlingen gegen Favorit Peter Angerer das Nachsehen. Im vereinsinternen Schwabmünchen-Finale setzte sich dann Angerer in einem hochklassigen Spiel mit 3:1 durch. Papoutsis hielt lange gut mit, ehe sich Angerer absetzen konnte und das Spiel letztlich klar gewann.

Nach über zwölf Stunden spannendem, sehr fairem und hochklassigem Tischtennis mit einem buntem Teilnehmerfeld nahm TTF-Günztal-Vorsitzender Markus Simon kurz nach Mitternacht die letzte Siegerehrung an diesem Tag vor. (vog)