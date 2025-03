Warmisrieder Frauen treffen auf eine bestens Bekannte

Ein Wiedersehen in der Tischtennis-Verbandsliga gab es für die Frauen des TTSC Warmisried mit einer Ex-Spielerin: Die Bad Wörishoferin Lisa Vögele, die einst das TTSC-Trikot trug, trat mit ihrem neuen Verein, dem TTC Langweid III im Gemeindehaus an. Der Spitzenreiter zeigte auch, warum er an die Tabelle anführt. Dagegen durften die Herren des TTSC Warmisried einen Erfolg feiern. In Bad Wörishofen dagegen scheint ein Abstieg dagegen besiegelt.

Verbandsliga, Frauen Im Duell zwischen dem TTSC Warmisried und dem nordschwäbischen Traditionsklub TTC Langweid III waren die Doppel sehr ausgeglichen. Anna und Lilly Schindele mussten sich jedoch knapp Kaps/Behnisch geschlagen geben. Die zweite Partie sollte ein wahrer Krimi werden. Barbara Lutz und Carmen Mayer forderten Lisa Vögele und Sandra Maiershofer heraus. Hier fiel die Entscheidung in der Verlängerung des letzten Satzes zugunsten der Langweiderinnen. In den folgenden Einzeln zeigte sich danach die Überlegenheit der Gäste. Lediglich Barbara Lutz konnte Vivien Behnisch besiegen, alle anderen Paarungen zog die Meistermannschaft aus dem Landkreis Augsburg auf ihre Seite zum schlussendlichen 1:9 aus Warmisrieder Sicht. Das Ergebnis fiel zwar ein wenig zu hoch aus, allerdings zeigten die Gästespielerinnen um eine spielerisch gereifte Lisa Vögele allesamt sehr gute Leistungen und sind bislang auch nicht umsonst verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Für die Damen des TTSC Warmisried steht nun die Aufstiegsrelegation zur Verbandsoberliga Ende April ins Haus. Hier messen sich in der Regel drei Mannschaften und spielen um einen Platz in der höheren Liga.

Verbandsliga, Männer Besser lief es bei den Herren des TTSC Warmisried. Sie hatten das Tabellenschlusslicht des Post SV Augsburg zu Gast. Allerdings war man aufgrund des knappen Hinspielerfolges gewarnt und dies sollte sich bewahrheiten. In den Doppeln kam das Heimteam besser aus den Startlöchern. Christian Schindler und Florian Mayer siegten in vier Sätzen gegen Wittl/Vogelsang. Einen Hauch knapper gestalteten Nico Holzheu und Thomas Brenner die Paarung gegen Grönert/Granovskiy. Schlussendlich wurden beide Doppel gewonnen, ehe Nico Holzheu und Tobias Vogelsang sich einen fulminanten Schlagabtausch lieferten. Jeder der fünf Sätze war mit spektakulären Ballwechseln gespickt und am Ende sollte die Verlängerung des fünften Satzes die Entscheidung bringen - zugunsten des Augsburgers. Auch Thomas Brenner stand im Duell gegen Jannis Grönert nach 0:2-Satzrückstand mit dem Rücken zur Wand. Mit kleinen taktischen Änderungen und mutigem Spiel belohnte sich der Kapitän des TTSC mit einem Sieg. Ähnlich erging es Florian Mayer gegen Thomas Wittl. Am Ende war das aggressive Offensivspiel das Zünglein an der Waage zugunsten des Warmisrieders. Christian Schindler hielt gegen den ehemaligen Oberligaspieler Alexander Granovskiy gut mit, musste sich aber geschlagen geben.

Der TTSC Warmisried um Thomas Brenner (links, gegen Jannis Grönert feierten einen wichtigen Heimsieg gegen den PSV Augsburg. Foto: Florian Mayer

Im zweiten Einzel-Durchgang liefen dann Nico Holzheu und Thomas Brenner zur Höchstform auf und zeigten in ihren Paarungen vollen Einsatz. Holzheu besiegte seinen Angstgegner Grönert in vier Sätzen und überzeugte mit druckvollem Spiel. Auch Brenner hielt Vogelsang mit abwechslungsreichem und klugem Spiel auf Abstand und siegte erneut in fünf Sätzen. Florian Mayer und Christian Schindler mussten danach zwei knappe Niederlagen einstecken, die am Sieg des TTSC jedoch nichts mehr rüttelten. „Heute haben wir zwei wichtige Punkte für unser Ziel, den direkten Klassenerhalt, erkämpft. Dennoch haben wir noch drei Paarungen gegen direkte Tabellennachbarn auf dem Programm und wollen nachlegen“, sagte Thomas Brenner. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Im spannenden Abstiegskampf der Herren-Bezirksoberliga musste sich die Mannschaft des TTF Bad Wörishofen dem SSV Wildpoldsried mit 4:6 geschlagen geben. Während das Doppel Daniel Müller und Lukas Wolf in einer dramatischen Fünfsatzpartie gegen Armin Weps und Thomas Frick mit 3:2 siegte, mussten sich Horst Müller und Alois Beierl in drei Sätzen gegen Britta Rigal und Annika Reichart geschlagen geben. In den Einzeln lieferte sich Horst Müller einen intensiven Kampf mit Armin Weps, unterlag aber 1:3. Auch Daniel Müller musste sich Britta Rigal nach drei äußerst umkämpften Sätzen mit 0:3 geschlagen geben, in denen er zeitweise sehr hoch bereits in Führung lag.

Doch die Wörishofer kämpften sich zurück: Lukas Wolf gewann gegen Christian Schiller nach vier Sätzen und Alois Beierl sicherte einen wichtigen Sieg gegen Annika Reichart mit 3:1. Das Spitzeneinzel zwischen Daniel Müller und Armin Weps entwickelte sich zu einem wahren Krimi. In einem nervenaufreibenden Fünfsatzspiel unterlag Daniel Müller letztlich mit 2:3. Horst Müller verlor dann trotz einer 2:0-Satzführung gegen Britta Rigal, was einen Gesamtsieg schon einmal unmöglich machte. Den entscheidenden Punkt für den Wildpoldsrieder Sieg holte Annika Reichart, die sich mit ihrem starken Blockspiel gegen Lukas Wolf durchsetzte. Alois Beierl konnte lediglich das Ergebnis aus Bad Wörishofener Sicht aufpolieren und sicherte sich seinen zweiten Einzelsieg mit 3:2. Damit bleibt den Bad Wörishofenern weiter ein Vorsprung von sechs Punkten auf einen Abstiegsplatz.

Bezirksliga, Männer Beim letzten Heimspiel in der Bezirksliga 2 Ost mussten die TTF Bad Wörishofen II gegen den TSV Marktoberdorf eine 1:9-Niederlage hinnehmen. Den einzigen Punktgewinn holten Karl Deeg/Alois Beierl im Eingangsdoppel. Michael Alf/Leon Wagner waren gegen das Spitzendoppel der Gäste chancenlos und unterlagen mit 0:3 Sätzen. Karl Deeg konnte eine 2:1-Satzführung nicht nutzen und musste sich im Entscheidungssatz geschlagen geben, während Alois Beierl eine klare Niederlage einstecken musste. Michael Alf sowie Leon Wagner konnten gut mithalten, verloren aber dennoch. Nach weiteren Niederlagen von Karl Deeg und Alois Beierl war das Spiel frühzeitig zugunsten der Gäste entschieden. Dennoch zeigten Leon Wagner und Michael Alf tolle Moral und kämpften sich jeweils in den Entscheidungssatz. Leon Wagner erspielte sich zwei Matchbälle, unterlag aber dennoch sehr unglücklich. Damit war die hohe Niederlage besiegelt. Als Tabellenletzter haben die Kneippstädter nur noch theoretische Chancen auf den Nichtabstieg. (ttf)