Lisa Vögele holt sich den Bezirkstitel

Tischtennisspielerin Lisa Vögele wird ihrer Favoritenrolle bei den schwäbischen Einzelmeisterschaften gerecht. Im Doppel reicht es nicht ganz zum Titel.

Sie wurde ihrer Favoritenrolle gerecht: Lisa Vögele von den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen gewann bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften den Titel in der Altersklasse Mädchen 15. Bei den Jungen 15 war Leon Wagner von den TTF Bad Wörishofen in Untermeitingen am Start.

Lisa Vögele war in ihrer Altersklasse ihren Gegnerinnen deutlich überlegen und gewann alle fünf Spiele ohne Satzverlust mit 3:0. So gegen Lara Kübler und Antonia Wind (beide SV Dettingen), Paulina Schubert (TSV Oberstdorf), Angelina Kast (TV Kaufbeuren) und gegen Sarah Mayer (TTSC Warmisried). Als Schwäbische Meisterin ist Lisa Vögele damit für die Verbandsbereichseinzelmeisterschaft im November beim SV Esting startberechtigt.

Im Doppel ist für Vögele/Sontheimer im Halbfinale Schluss

Im Doppelwettbewerb startete Lisa Vögele mit Anett Sontheimer vom TTSC Warmisried bei den Mädchen 19. Die beiden scheiterten im Halbfinale knapp mit 2:3 Sätzen gegen die späteren Sieger Salina Buhtz/Katharina Müller (SpVgg Lagerlechfeld/TSV Klosterlechfeld).

Bei den Jungen 15 war für Leon Wagner in der Vorrundengruppe Schluss. Zwei Niederlagen besiegelten das Aus. Da half auch der 3:0-Sieg gegen Julian Ruf vom SV Dettingen nichts mehr.

Im Doppel ging es besser. Hier spielten sich Leon Wagner und Robin Hagg (TV Waal) mit zwei Siegen ins Finale, wo sie Tobias Koneberg/Moritz Gall nach tollen Ballwechseln mit 1:3 unterlagen und Schwäbischer Vizemeister wurden. (vt)

