Lisa Vögele landet bei der bayerischen Meisterschaft auf dem Podium

Plus Die Jugendspielerin der TTF Bad Wörishofen spielt im Doppel groß auf. Im Einzel verliert sie - ausgerechnet gegen ihre Doppel-Partnerin.

Die 13-jährige Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen wurde bei der bayrischen Tischtennis-Jugendmeisterschaft in Thannhausen im Doppel mit Romy Steffen (SpVgg Westheim) Dritte in der Mädchenklasse 15.