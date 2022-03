Nico Holzheu führt den TTSC Warmisried zu einem wichtigen Sieg

Plus Der TTSC Warmisried gewinnt überraschend gegen den Aufstiegskandidaten aus Schwabmünchen und nährt damit die Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Der TTSC Warmisried kann sich in der Verbandsliga wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen. Nachdem der Bayerische Tischtennisverband (BTTV) die Saison auf eine Einfachrunde verkürzt hat, blieben den Unterallgäuern nach der Winterpause nur noch drei Spiele. Das erste davon, das letzte Heimspiel, wurde nun zur großen Show des Nico Holzheu. Eine Liga darunter verabschiedeten sich die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen mit einer 1:9-Niederlage aus der Landesliga.