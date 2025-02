Perfekter Spieltag für Verbandsligateams aus Warmisried

Ein perfektes Wochenende lieferten die Tischtennis-Mannschaften des TTSC Warmisried: Den Anfang machte die zweite Herrenmannschaft in der Bezirksliga 2 Ost mit dem 9:1-Erfolg über den TSV Pfronten. Weiter ging es mit dem 6:4-Sieg der Verbandsliga-Damen gegen den Post SV Augsburg. Für einen krönenden Abschluss sorgten vor großer Kulisse das Verbandsligateam der Herren mit dem fulminanten 7:3-Erfolg gegen das Spitzenteam aus Dachau.

Verbandsliga, Frauen Die Damen des TTSC Warmisried festigen nach ihrem 6:4-Heimsieg gegen Post SV Augsburg den zweiten Tabellenplatz. Zu Beginn zogen die Damen um Carmen Mayer schnell davon. Beide Doppel gewannen die Hausherrinnen. Barbara Lutz und Carmen Mayer siegten dabei deutlich, während Anne und Lilly Schindele knapp in fünf Sätzen den zweiten Punkt beisteuerten. Danach konnten Anna Schindele gegen Jessica Seibold und Carmen Mayer gegen Anna-Lena Kurth für 4:1 erhöhen, da sich Lilly Schindele gegen die Spitzenspielerin der Augsburgerinnen, Sabine Richter, knapp geschlagen geben musste. Premiere im ersten Damenteam feierte im Einzel Daniela Hörmann. Diese hielt in beiden Einzeln gut mit, verlor jedoch beide Male. In der Folge brachten Lilly Schindele und erneut Carmen Mayer den 6:4-Sieg unter Dach und Fach.

Verbandsliga, Herren Angeführt vom Trainer der Dachauer Bundesliga-Damen, Alexander Yahmed, wollten die Gäste ihre Aufstiegshoffnungen im Unterallgäu weiterverfolgen. Doch bereits zu Beginn zeigte sich das Heimteam vor weit über 40 Zuschauern hellwach. Nico Holzheu und Thomas Brenner gewannen ihr Doppel gegen Yahmed/Rieger in vier Sätzen. Für eine Überraschung sorgten Christian Schindler und Florian Mayer mit ihrem Sieg gegen das Spitzendoppel Chu/Kasten. In fünf knappen Sätzen holten sie den zweiten Punkt für die Warmisrieder Farben. Nico Holzheu erhöhte danach mit einem klaren 3:0-Sieg gegen Minh Quan Chu auf 3:0. Danach duellierten sich Thomas Brenner und Alexander Yahmed auf Augenhöhe. Am Ende setzte sich der Gästespieler im Entscheidungssatz mit 11:9 durch. Im Spiel gegen Lennart Rieger zeigte Florian Mayer eine Glanzleistung. Den knallharten Angreifer konnte Mayer ein ums andere Mal mit variablem und kämpferischem Auftreten zügeln und verbuchte den Punkt zum 4:1-Zwischenstand. Christian Schindler zeigte gegen Luis Kasten gute Ansätze, musste jedoch seine Partie in drei Sätzen abgeben.

Danach kam die Zeit für das Warmisrieder Spitzenduo. Nico Holzheu gewann knapp in vier Sätzen gegen Yahmed und sorgte damit bereits für den ersten Punktgewinn. Thomas Brenner setzte nochmals einen drauf und erkämpfte in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Minh Quan Chu den Siegpunkt für den heimischen TTSC Warmisried. Florian Mayer musste seine zweite Partie gegen Luis Kasten in vier Sätzen abgeben. Am Ende des Tages war es Christian Schindler vorbehalten, den Tag perfekt zu machen. In einem hochklassigen Spiel wies er Lennart Rieger nach Abwehr von mehreren Matchbällen im fünften Satz mit 12:10 in die Schranken. Somit stand der 7:3-Erfolg über den Favoriten an der Anzeigetafel. „Heute waren wir von Beginn an hellwach und haben die sich ergebenden Chancen genutzt. Mit der tollen Zuschauerkulisse im Rücken haben wir heute einen Sahnetag erwischt und zwei enorm wichtige Punkte für unser Ziel Klassenerhalt erkämpft“, fasst ein glücklicher Kapitän Thomas Brenner zusammen. Für die Warmisrieder Herren ist nun bis Anfang März Spielpause angesagt. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Die TTF Bad Wörishofen lieferten sich ein spannendes Match gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg, mussten sich aber letztendlich mit 3:7 in dem Kellerduell geschlagen geben. Gleich zu Beginn der Partie zeigten die Gäste ihre Doppelstärke und ließen den Kneippstädtern keine Chance. In den Einzeln zeigten die Bad Wörishofener zwar ihren Kampfgeist und machten einige Spiele sehr spannend. So konnte Daniel Müller zweimal einen 8:10-Rückstand in einen Satzgewinn umwandeln und holte damit den ersten Punkt für die Gastgeber. Xaver Eschenloher und Lukas Wolf mussten in den knappen Sätzen den Gästen den Vortritt lassen und verloren ihre Spiele. Horst Müller konnte ein spannendes Duell mit tollen Blockballwechseln noch mit 3:2 für sich entscheiden.

Damit stand es 2:4 und die Gastgeber wussten, sie müssen nun mindestens drei Spiele für einen Punktgewinn auf ihre Seite bringen. Bereits nach den ersten zwei Einzeln war aber klar, dies wird nicht gelingen, da beide Spiele im vorderen Paarkreuz an die Gäste fielen. Horst Müller und Lukas Wolf zeigten noch einmal sehr spannende und tolle Spiele, die dann den Endstand von 3:7 ergaben. Damit haben die Bad Wörishofener das erste Kellerduell verloren und müssen umso mehr in den weiteren Spielen punkten.

Bezirksliga, Männer Im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 Ost mussten die TTF Bad Wörishofen II beim Tabellenletzten TSV Pfronten antreten. Bei den Eingangsdoppeln gab es keine Überraschungen. Während Hermann Kees/Karl Deeg mit 3:0 siegten, mussten Alois Beierl/Lorenz Steil eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen. Im Einzel konnte Karl Deeg den gegnerischen Spitzenspieler in den Entscheidungssatz zwingen, verlor diesen jedoch klar. Besser machte es Hermann Kees, der nach einem 0:2-Satzrückstand insgesamt sieben Matchbälle abwehren und noch mit 3:2 gewinnen konnte. Lorenz Steil schaffte es ebenso in den Entscheidungssatz, musste jedoch seinem Gegner zum Sieg gratulieren. Alois Beierl machte es besser und feierte einen sicheren 3:1-Sieg.

Beim Spielstand von 3:3 gingen beide Spitzeneinzel an die Gastgeber. Hermann Kees sowie Karl Deeg waren jeweils ohne Siegchance. Nachdem auch Alois Beierl sein Spiel abgeben musste, war die Mannschaftsniederlage besiegelt. Der Sieg von Lorenz Steil bedeutete nur noch Ergebniskosmetik. Mit 7:17 Punkten belegen die TTF II derzeit den letzten Tabellenplatz und es bedarf einer deutlichen Formsteigerung, um den Abstieg noch zu vermeiden. (ttf)