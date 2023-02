Tischtennis-Topspiel in Warmisried

Der TTSC führt die Tischtennis-Verbandsliga an und empfängt den härtesten Verfolger.

Kann der TTSC Warmisried seinen Spitzenplatz in der Tischtennis-Verbandsliga Südwest verteidigen? Der aktuelle Lauf spricht für die Unterallgäuer, allerdings ist am Samstag um 18 Uhr der Topfavorit auf den Meistertitel im Gemeindehaus zu Gast. Der TSV Starnberg rangiert aktuell zwei Punkte hinter den Warmisriedern – hat aber auch drei Spiele weniger absolviert.

Acht Siege aus zehn Spielen sprechen eine deutliche Sprache, was die Spielstärke der Oberbayern angeht. Und die hat der TTSC Warmisried auch in der Vorrunde zu spüren bekommen: Mit 2:8 mussten sich Thomas Brenner und sein Team in Starnberg geschlagen geben.

Der TTSC Warmisried hat Chancen auf die Meisterschaft

Gelingt dem TTSC Warmisried ein Heimsieg, wäre die Chance auf die Meisterschaft tatsächlich gegeben. Dafür aber muss das Team um Kapitän Thomas Brenner und Spitzenspieler Nico Holzheu in Bestform antreten.

Zuletzt waren gleich zwei Spieler des TTSC Warmisried bei der bayerischen Meisterschaft vertreten. Nico Holzheu und Nachrücker Thomas Brenner starteten bei den 75. bayerischen Einzelmeisterschaften der A-Klasse in Neumarkt/Oberpfalz im Einzel, Doppel und Mixed. Allerdings waren für beide TTSC-Spieler die Turniere früh beendet.

Im Einzel kamen weder Holzheu noch Brenner über die Gruppenphase hinaus in die K.o.-Runde. Im Doppel schied das Warmisrieder Duo in der ersten Runde gegen Daniel und Jonas Rinderer (TTC Fortuna Passau/TV Ruhmannsfelden) mit 0:3 aus. Auch in den Mixed-Spielen war in der ersten Runde für beide Endstation: Nico Holzheu verlor mit Sarah Alzinger (DJK Seifriedsberg) gegen Koharu Itagaki/Kevin Fu (TSV Bad Königshofen/ mit 0:3. Thomas Brenner und Heidi Xu (TTV Beratzhausen) mussten sich den späteren Bayerischen Meistern, Naomi Pranjkovic/Hannes Hörmann (SV DJK Kolbermoor/TV Hilpoltstein) mit 0:3.

