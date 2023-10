Tischtennisfreunde Bad Wörishofen: Die Zweite steht vor der Ersten

Der TTSC Warmisried muss sich in der Verbandsliga dem Unterallgäuer Rivalen aus Boos geschlagen geben. In der Bezirksoberliga kann nur eine Bad Wörishofer Mannschaft jubeln.

Nach dem Heimspielerfolg am letzten Wochenende musste der TTSC Warmisried im Unterallgäuer Duell beim TV Boos II einen Dämpfer hinnehmen. In der Bezirksoberliga jubelte nur eine Wörishofer Mannschaft.

Verbandsliga , Männer Bereits in den Doppeln zeigte sich die Ausgeglichenheit beider Teams. Beide Paarungen wurden erst im fünften Satz entschieden. Thomas Brenner und Nico Holzheu mussten sich hier Rössle / Bott geschlagen geben. Christian Schindler und Florian Mayer holten jedoch in einem engen Match den ersten Warmisrieder Zähler gegen Betz /Utz.

Danach spielte Nico Holzheu auf einem hohen Niveau und weiß Martin Rössle erdenklich knapp in die Schranken. Thomas Brenner erwischte keinen guten Tag und konnte gegen Sebastian Bott nur phasenweise mithalten. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage zu Buche. Im hinteren Paarkreuz bekam es Christian Schinder mit Andreas Betz zu tun. Nach gutem Start setzte sich der Booser in vier Sätzen gegen den Warmisrieder durch. Ebenso erging es im Anschluss Florian Mayer. Gegen Hannes Utz fand er nie so recht ins Spiel und musste die Paarung mit 1:3 abgeben. Zwischenzeitlich führten die Hausherren somit mit 4:2. Nico Holzheu ließ im Anschluss Sebastian Bott keine Chance und brachte den Warmisriedern nochmal den Anschluss. Thomas Brenner konnte dem abwechslungsreichen Spiel von Martin Rössle wenig entgegensetzen und verlor glatt. Florian Mayer gewann danach gegen Andreas Betz in 4 Sätzen. Somit sollte es im letzten Spiel erneut zum Showdown um Unentschieden oder Niederlage kommen. Hier setzte sich Hannes Utz knapp gegen Christian Schindler durch und besiegelte den doppelten Punktgewinn für den TV Boos II.

Bezirksoberliga , Männer Nach zwei Unentschieden zum Saisonauftakt sollte für die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen I der erste Sieg her. Doch stattdessen entführte der TV Waal II mit einem 6:4 Sieg beide Punkte aus der Kneippstadt.



Nachdem Xaver Eschenlohr / Daniel Müller sowie Simon Wild / Lukas Wolf beide Doppel abgeben mussten und auch Spitzenspieler Xaver Eschenlohr mit 1:3 gegen Schleich unterlag, stand es bereits nach kurzer Zeit 0:3 für die Gäste. Seinen ersten Einzelsieg konnte Neuzugang Simon Wild nach einer sehr überzeugenden Leistung gegen Endhardt feiern. Nach Siegen von Lukas Wolf gegen Wiedemann und Daniel Müller gegen Heiß konnte das Spiel wieder ausgeglichen werden.

Da Xaver Eschenlohr und auch Simon Wild jeweils mit 1:3 ihre Spiele verloren, lag es am hinteren Paarkreuz, um noch einen Punkt zu retten. Lukas Wolf spielte erneut souverän und ließ mit einem klaren 3:0-Sieg Peter Heiß keine Chance. Danach fand Daniel Müller bei seiner 0:3-Niederlage gegen Wiedemann keine Mittel, sodass die Niederlage gegen den TV Waal II besiegelt war.

Besser lief es für die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen. Sie gewann ihr Heimspiel gegen den TV Boos III mit 6:4. Garant für den Sieg waren Dieter Gerhardinger (im Einzel und Doppel ungeschlagen) sowie Daniel Müller (zwei Einzelsiege). Bei den Eingangsdoppeln spielten Müller/Müller gegen Rogg/Wiest gut mit, konnten aber am Ende eine 0:3-Niederlage nicht verhindern. Besser lief es bei Gerhardinger/Beierl gegen Beißer/Haser, die Wörishofer gewannen mit 3:1.

Im vorderen Paarkreuz überzeugte Dieter Gerhardinger mit zwei Siegen. Vor allem der zweite Erfolg gegen die Booser Nummer eins, Fabian Rogg, der rund 50 Jahre jünger ist, war etwas überraschend, wenngleich auch völlig verdient. Horst Müller musste dagegen zwei Niederlagen einstecken (0:3, 2:3). Daniel Müller entwickelt sich dafür immer mehr zum Punktesammler. Gegen Chiara Haser gewann er sein Spiel sicher mit 3:1, auch das zweite Einzel gegen Joachim Wiest war mit 3:0 ein überzeugender Auftritt. Alois Baierl verlor knapp gegen Wiest, machte dann aber gegen Haser mit einem 3:1-Erfolg den Sieg der Wörishofer perfekt. (ttf)