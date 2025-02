TTSC Warmisried feiert eineinhalb Titel beim Bezirksranglistenturnier

Kürzlich fand das Bezirksranglistenturnier der Jugend 19/15/13 in Schwabmünchen statt. Dabei wurde vonseiten der Turnierausrichter des Bezirks Schwaben mit der zeitlichen Straffung und Umstellung des Turniersystems absolutes Neuland betreten. Das sogenannte Schweizer System mit maximal sieben Runden für jeden Teilnehmer kam hier zum ersten Mal zum Tragen. Das kam gut an.

Marc Pleyer, der neue Bezirksjugendwart, ist sehr am Puls der Zeit und agierte mit dieser Entscheidung im Sinne der Teilnehmer. Diese Umstellung wurde von einer Vielzahl der Teilnehmer als positiv aufgenommen und hat seine Bewährungsprobe somit bestanden.

U 13 Bei den Mädchen siegte Sarah Fichtl vom TTSC Warmisried vor Marie Simon (TV Waal) und Marie Drexel (SV Stöttwang). Bei den Jungen setzte sich Luis Büdenbender (TSV Ebersbach) souverän mit 12:1 Sätzen durch. Dahinter folgten Felix Langenegger (SpVgg Langerringen) und Julian Linder (SV Dettingen).

U 15 Bei den Mädchen 15 war Clara Büdenbender vom (TSV Ebersbach) mit 8:0 Spielen und 24:0 Sätzen die souveräne Siegerin ihrer Altersklasse. Dahinter folgten Luna Fron (DJK Seifriedsberg) und Franziska Schleich (TV Waal). Bei den Jungen 15 stand mit Lennox Zillenbiller (SV Steinheim) ebenso ein klarer Turniersieger fest. Er siegte mit 7:0 Spielen und 21:1 Sätzen. Auf Platz zwei folgte Ben Kirschneck (FSV Großaitingen) und auf Platz drei Felix Pfefferle (TSV Marktoberdorf).

Die Siegerinnen der Mädchen 19 (von links) Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen), Lilly Schindele (TV Kempten/TTSC Warmisried) und Xenia Trauter (SV Untermeitingen). Foto: Brigitte Becht/BTTV

U 19 Siegerin bei den Mädchen 19 wurde Lilly Schindele (TV Kempten/TTSC Warmisried). Die Spielerin, die in der Frauen-Verbandsliga für den TTSC Warmisried spielt, gewann mit einer sensationellen Bilanz von 9:0 Spielen und 27:2 Sätzen. Dahinter folgten Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen) und Xenia Trauter (SV Untermeitingen). Die am härtesten umkämpfte Konkurrenz war die Klasse der Jungen 19. Die Leistungen in der vorderen Hälfte des Endtableaus waren sehr ausgeglichen und in der Endabrechnung hauchdünn voneinander entfernt. Kilian Kämmerer (TV Kempten) siegte knapp vor Raphael Zillenbiller (SV Steinheim) und André Remenar (TV Kempten).

Am Ende des Turniertags erwarben sich drei Erstplatzierten jeder Altersklasse die Qualifikation für das kommende Verbandsbereichsturnier in Blaichach am 23. Februar. Somit sind mit Sarah Fichtl, Lisa Vögele und Lilly Schindele wieder drei Vertreterinnen von heimischen Vereinen am Start. Zwei weitere Spielerinnen des TTSC Warmisried, Carolina Mayer und Anna Schindele, werden erst bei der südbayerischen Meisterschaft ins Geschehen eingreifen - und im besten Fall von den drei jungen Talenten begleitet. (ttsc)