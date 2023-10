TTSC Warmisried feiert einen überraschend hohen Heimsieg

Gegen die TSG Thannhausen gelingt dem TTSC Warmisried der erste Saisonsieg in der Verbandsliga. Der fällt aus einem bestimmten Grund deutlich aus.

Der Heimspielauftakt in die Verbandsligasaison verlief für den TTSC Warmisried makellos. Mit einem 10:0-Sieg gegen die – allerdings ersatzgeschwächte TSG Thannhausen – konnte das Team um Thomas Brenner dabei die ersten Punkte der jungen Saison ergattern. Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen kamen in der Bezirksoberliga erneut zu einem Unentschieden.

Verbandsliga , Männer Weil die TSG Thannhausen beim Gastspiel in Warmisried auf ihre beiden besten Spieler verletzungsbedingt verzichten musste und mit zwei Ersatzspielern aus der dritten Mannschaft antrat, lag die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern.

Die machten auch schnell klar, dass die Punkte in Warmisried bleiben sollten. In den Doppeln waren Nico Holzheu und Thomas Brenner gegen die beiden Ersatzspieler Peter Wassermann und Christoph Mayer wenig gefordert. Schwerer hatten es da Christian Schindler und Florian Mayer gegen Simon Stegmann und Alexander Schweiger, gewannen ihr Doppel aber letztlich im fünften Satz.

Im ersten Einzel hatte Nico Holzheu gegen Alexander Schweiger anfänglich enorme Probleme mit dem forschen Auftreten seines Gegners. Mit zunehmender Spieldauer konnte Holzheu die kompromisslosen Angriffsschläge unterbinden und kam immer besser ins Spiel. Am Ende setzte er sich im fünften Satz durch. Thomas Brenner besiegte Simon Stegmann (3:1), ebenfalls wenig Mühen hatten in der Folge Florian Mayer und Christian Schindler gegen die beiden TSG-Ersatzspieler Wassermann und Mayer. Beide erhöhten ohne Satzverlust den Stand auf 6:0, wodurch der Heimsieg bereits perfekt war. In den folgenden Paarungen ging es somit nur noch um die Höhe: Lediglich Nico Holzheu gegen Simon Stegmann leichte Probleme, während Brenner, Mayer und Schindler ohne Satzverlust den 10:0-Endstand für die Warmisrieder sicherstellten. (ttsc)

Bezirksoberliga , Männer Zweites Spiel, zweites Remis: Die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen und der SV Memmingerberg trennten sich in der Bezirksoberliga 5:5. Dabei musste die Heimmannschaft auf Karl Deeg verzichten, der durch Daniel Müller bestens vertreten wurde.



Die Gäste erwischten einen tollen Start und gewannen beide Doppel gegen Xaver Eschenlohr/Daniel Müller sowie Simon Wild /Lukas Wolf. Spitzenspieler Xaver Eschenlohr holte dann im ersten Einzel mit einem 3:1-Sieg gegen Daniel Zacherl den ersten Punkt, während Neuzugang Simon Wild mit 1:3 gegen Stefan Honauer unterlag. Mit jeweils sehr kappen 3:2 Siegen glichen Lukas Wolf und Daniel Müller zum 3:3 aus. Xaver Eschenlohr brachte mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Stefan Honauer die Heimmannschaft erstmals in Führung.

Leider konnte der junge Simon Wild eine 2:0-Satzführung nicht nutzen und unterlag noch mit 2:3. Da Lukas Wolf gegen Harald Lisson das Nachsehen hatte, lag es an Daniel Müller, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Dieser spielte erneut sehr stark auf und rettete mit einem 3:2-Sieg gegen Oliver Rauh das gerechte Unentschieden retten. (ttf)