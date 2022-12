TTSC Warmisried geht mit Achtungserfolg in die Weihnachtspause

Wie stark der TTSC Warmisried derzeit in der Verbandsliga agiert, zeigt das Spiel gegeneinen der Meisterfavoriten. Vor allem Spitzenspieler Nico Holzheu überzeugt gegen Dachau.

Das Tabellenbild vor dem Spiel wies den TTSC Warmisried gegen den TSV Dachau eigentlich als Favoriten aus. Denn die Unterallgäuer lagen nach einer Siegesserie auf Rang zwei der Tischtennis-Verbandsliga, Dachau dagegen war vor dem Gastspiel in Warmisried Fünfter. Doch der TTSC Warmisried wusste um die Spielstärke der Gäste.

In den Doppeln gab es zunächst eine Punktteilung. Holzheu/Brenner bezwangen Kistler/Chu in einem sehr ausgeglichenen Match erst im Entscheidungssatz. Mayer/Schindler mussten anerkennen, dass ihre Gegner Hartmann/Geck stets einen Tick besser waren.

In den Einzeln zeigt Nico Holzheu seine Klasse

In den Einzeln standen sich danach Warmisrieds Spitzenspieler Nico Holzheu und Dachaus Nummer zwei, Maximilian Kistler, gegenüber – und es war eine klare Angelegenheit für Holzheu, der in drei Sätzen gewann. Thomas Brenner musste sich Leon Hartmann mit 14:16, 10:12, 8:11 in drei Sätzen geschlagen geben. Auch im hinteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt: Florian Mayer besiegte Minh Quan Chu mit 3:1, Christian Schindler unterlag am Nachbartisch Markus Geck mit 2:3.

Nico Holzheu bekam es im Spitzenspiel mit seinem Angstgegner Leon Hartmann zu tun. Diesen beherrschte er jedoch diesmal in allen Belangen und gewann klar mit 3:0. Thomas Brenner verlor im Anschluss mit 1:3 gegen Maximilian Kistler. „Meine Gegner waren heute beide gut eingestellt und ich konnte nicht die gewünschte Leistung abrufen“, sagte der enttäuschte Warmisrieder Kapitän.

Der TTSC Warmisried ist mit der Vorrunde zufrieden

Nachdem Florian Mayer auch im zweiten Einzel gegen Markus Geck überzeugte und 3:0 gewann, lag es nun an Christian Schindler, den Heimsieg klarzumachen. Doch er gab das Spiel gegen Minh Quan Chu aus der Hand und verlor unglücklich mit 1:3. Somit stand letztlich ein leistungsgerechtes 5:5-Unentschieden fest.

„Wir können mit dem Unentschieden wie auch mit der gesamten Vorrunde mit 11:7 Punkten und einem Platz im vorderen Mittelfeld sehr zufrieden sein“, sagte Florian Mayer. „Die Mannschaft hat die Umstellung des Spielsystems perfekt gemeistert und harmoniert in allen Teilen. Wir freuen uns alle schon auf die Rückrunde und wollen auch so weitermachen“, so der Abteilungsleiter.

Am 7. Januar geht es für den TTSC Warmisried weiter, dann geht es zur TSG Hochzoll nach Augsburg. (ttsc)