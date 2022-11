TTSC Warmisried holt einen Punkt in Königsbrunn

Tischtennisteam ergattert einen weiteren Punkt in der Verbandsliga. Der war gegen das Schlusslicht jedoch hart umkämpft.

Wie ausgeglichen die Tischtennis-Verbandsliga Südwest ist, musste der TTSC Warmisried am vergangenen Spieltag erfahren. Gegen das Schlusslicht aus Königsbrunn reichte es nur zu einem Remis – und selbst das war hart erkämpft. In der Bezirksliga marschiert die zweite Mannschaft der TTF Bad Wörishofen derweil vorne weg.

Verbandsliga Südwest, Männer Jubel herrschte beim TTSC Warmisried, als Christian Schindler den Matchball in seinem Einzel gegen den TSV Königsbrunn verwandelte und somit einen Punkt für die Hausherren rettete.

Bei den Eröffnungsdoppeln gab es eine Punkteteilung. Kaum Chancen hatte das Warmisrieder Spitzendoppel Holzheu/Brenner gegen ihre Kontrahenten Lippert/Heinle (0:3). Mit 3:1 gewannen danach Florian Mayer und Christian Schindler gegen Schupp/Schönborn.

Einen Zähler für die Mannschaft verpasste Nico Holzheu bei der umkämpften Niederlage im fünften Satz gegen den an diesem Tag glänzend aufgelegten Christian Schupp. Trotz anfänglichen Problemen im ersten Satz drehte anschließend Thomas Brenner das Match gegen Florian Lippert und gewann mit 3:1. Im unteren Paarkreuz gewann Florian Mayer gegen Ronny Schönborn routiniert und sicher in drei Sätzen. Auch wenn zwischendurch Hoffnung aufkam konnte Christian Schindler seinem Gegner Marc Heinle letztlich beim 9:11, 8:11, 11:5, 8:11 nicht gefährlich werden.

Beim Stand von 3:3 ging es in die zweite Runde, wo Holzheu beim 11:7, 11:4, 11:9 gegen Lippert gewann. Gekämpft bis zum Schluss hatte Brenner in der Partie gegen Schupp, musste am Ende dennoch eine knappe Fünf-Satz-Niederlage hinnehmen. Bei seiner Drei-Satz-Niederlage gegen Heinle kam Mayer überhaupt nicht ins Spiel. So lag es an Christian Schindler, in seinem zweiten Einzel wenigstens das Unentschieden zu sichern. Das gelang mit einem 3:1-Sieg gegen Schönborn. (ttsc)

Bezirksliga, Gruppe 2 Ost, Männer Der zweite Mannschaft der Tischtennisfreunde Bad Wörishofen hatte gleich zwei Tischtennismatches zu absolvieren und erledigte beide Aufgaben souverän: In Ettringen gewannen die Bad Wörishofer mit 8:2, im Heimspiel gegen Baisweil-Lauchdorf folgte ein 9:1-Sieg. Das Team spielt mit nunmehr 8:2 Punkten somit weiterhin an der Spitze der Bezirksliga-Ost mit. Vor allem das Spitzenpaarkreuz der Wörishofer mit Lukas Wolf und Xaver Eschenlohr war in beiden Spielen nicht zu bezwingen: Sie mussten nur einen Satz abgeben. In den Doppeln harmonierten Xaver Eschenlohr und Alois Beierl und gewannen beide Spiele mit jeweils 3:1.

Beim Auswärtsspiel am Freitag in Ettringen musste nur das Vater-Sohn-Doppel Lukas und Simon Wolf nach einer 2:0-Satzführung gegen Georg Schmidt/Benedikt Müller noch eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Simon Wolf zog gegen den druckvollen Topspinangriff von Schmidt im Einzel mit 1:3 den Kürzeren. Ansonsten musste nur Alois Beierl im Einzel gegen Müller über die volle Distanz gehen und drehte einen 1:2 Rückstand noch in einen 3:2 Sieg. Gegen Schmidt behielt er mit 3:0 klar die Oberhand genauso wie Simon Wolf gegen Müller.

Im Heimspiel gegen Baisweil-Lauchdorf hatten die Kneippstädter gegen die Gäste, die in dieser Saison nach mehreren Spielerabgängen auch noch weitgehend ohne ihre beiden nominellen Spitzenspieler antreten müssen, keine Probleme. Einzig Alois Beierl musste sich im Einzel Markus Buffler geschlagen geben. Ansonsten gingen sämtliche Punkte an die Bad Wörishofer. (ttf)