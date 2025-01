Über 120 Spieler beim 40. Mindelheimer Mannschaftspokalturnier

Zum mittlerweile 40. Mal richtete der TSV Mindelheim das Tischtennis-Mannschaftspokalturnier in der Kreisstadt aus. Das Turnier wird von vielen Vereinen gerne zur Vorbereitung auf die Rückrunde des Spielbetriebs angenommen. Entsprechend hoch ist die Teilnehmerzahl. In diesem Jahr waren über 120 Spielerinnen und Spieler an den drei Turniertagen am Start und boten in den einzelnen Spielklassen besten Tischtennissport.

Da vom DTTB ein offener Spielbetrieb für Männer und Frauen beschlossen wurde und die Anmeldungen von Damenmannschaften zu gering waren, spielten diese heuer in den jeweiligen Klassen mit. Auch gemischte Teams waren erlaubt und am Start.

Bezirksklasse D/E Beide Klassen wurden zu einer Spielklasse zusammengelegt und waren mit Mannschaften von Oberostendorf bis Augsburg stark besetzt. Die Mindelheimer Mixed-Mannschaft mit Thimo Böhm und Ulrike Rohrmoser unterlag erst im Viertelfinale dem späteren Finalisten aus Irsee. Diese hatten jedoch im Endspiel dieser Klasse keine Chance gegen Oberostendorf 1 mit Alexander Sticker/Markus Walheim und unterlagen klar mit 0:3.

Sieger der D-/E-Klasse: Der SV Oberostendorf um Alexander Sticker und Markus Walheim. Foto: Folker Königbauer

Bezirksklasse C Dass die Damen maßgeblich mitmischen konnten, zeigte diese Klasse. Sarah Hühn/Xenia Trauter vom SV Untermeitingen/SpVgg Lagerlechfeld waren ungeschlagen in der Gruppenphase und mussten sich erst im Halbfinale der Mannschaft des TTSC Warmisried mit Robert Schaule und Michael Hafenmayer beugen. Im Finale besiegte Warmisried dann die gemischte Mannschaft von der SpVgg Langenneufnach mit Julia Ertl/Daniel Ertl.

Sieger der C-Klasse: Der TTSC Warmisried mit Robert Schaule und Michael Hafenmayer. Foto: Folker Königbauer

Bezirksklasse B Noch hatte es keine Mindelheimer Mannschaft ins Finale geschafft, doch das sollte sich am zweiten Tag des Turniers ändern. Nach souveränen Leistungen in der Gruppenphase kamen alle drei angetretenen Teams des Gastgebers ins Viertelfinale. Nach jeweils spannenden und knappen 3:2-Siegen im Halbfinale standen sich am Ende der TSV Mindelheim I um Timo Schütt und Simon Hacker und der TSV Mindelheim II im Finale gegenüber, in dem die „Jungstars“ gegen die „Altstars“ knapp die Oberhand behielten und den Titel für Mindelheim einfuhren.

Sieger der B-Klasse: Timo Schütt und Simon Hacker vom TSV Mindelheim. Foto: Folker Königbauer

Bezirksklasse A Auch in dieser Klasse war ein breites Spektrum von Mannschaften am Start. Von Pfronten bis Augsburg und Bad Tölz bis Steinheim, kämpften 20 Mannschaften um den Einzug in die Endrunde. Der TSV Mindelheim II (Christian Peter/Chousein Amet) kam über ein knappes 3:2 im Viertelfinale gegen Bad Tölz und einen souveränen 3:0-Sieg im Halbfinale über die TSG Augsburg ins Finale. Dort trafen sie auf das zweite Mindelheimer Team mit Tom Handloser und Marc Justra, die sich bis dahin souverän ohne jeglichen Spielverlust durchsetzen konnten. So kam es am zweiten Turniertag zum zweiten Finale mit rein Mindelheimer Beteiligung. Und auch hier setzte sich, wie schon zuvor in der Bezirksklasse B, die vermeintliche zweite Garnitur durch und Christian Peter/Chousein Amet gewannen am Ende knapp mit 3:2.

Sieger der A-Klasse: Christian Peter und Chousein Amet feiern mit dem TSV Mindelheim einen Heimsieg. Foto: Folker Königbauer

Bezirksligen Am letzten Tag des Turniers wurden traditionell die Sieger der höchsten Spielklassen ausgespielt. Das Mindelheimer Team mit Tom Handloser/Chousein Amet spielte sich in einem hochklassigen Feld mit drei souveränen 3:0-Siegen in die Endrunde. Auch im Viertelfinale konnten sie über ihre Gegner aus Warmisried noch die Oberhand behalten, im Halbfinale gegen die an diesem Tag unbezwingbaren Steinheimer war das Turnier für das Heim-Team dann jedoch beendet. Das Finale bestritten die beiden angetretenen Teams aus Steinheim und Andreas Albrecht/Robert Stetter sicherten sich in engen, spannenden Spielen den Titel der Königsklasse.

Bei den Bezirksligisten war das Duo aus Steinheim, Andreas Albrecht und Robert Stetter, das Maß der Dinge. Foto: Folker Königbauer