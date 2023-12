Unterallgäuer Tischtennisspielerinnen setzen Ausrufezeichen

Bei den bayerischen Tischtennis-Meisterschaften in Dillingen und Bogen sorgen heimische Spielerinnen für gute Platzierungen. Eine ist sogar bei beiden Titelkämpfen vertreten.

Zwei Nachwuchstalente aus dem Unterallgäu nahmen kürzlich an der bayerischen Tischtennismeisterschaft der Jugend in Dillingen teil. Eine von ihnen, Lisa Vögele aus Bad Wörishofen, war zudem noch bei der bayerischen Damen-Meisterschaft der Leistungsklasse B und E im niederbayerischen Bogen dabei.

Bayerische Meisterschaft, Dillingen Bei den Mädchen 19 war Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen vertreten. Neben ihr durfte Carolina Mayer bei den Mädchen 13 ihre Premiere auf Landesebene feiern.

Neben den beiden Mädchen waren auch einige heimische Schiedsrichter aktiv am Tisch. Begleitet von dem bereits langjährig tätigen Wörishofer Unparteiischen Christian Wassermann und Neuschiedsrichter Leon Wagner (ebenfalls TTF Bad Wörishofen) durfte diesmal ein Anwärter auf das Schiedsrichteramt teilnehmen. Ewald Trautwein vom RWV Amberg musste im Rahmen der Titelkämpfe die Prüfung zum Verbandsschiedsrichter ablegen. Dies meisterte er ersten Turniertag im Rahmen der Vorrundenspiele mit Bravour und war somit einer der ersten Titelträger der Meisterschaften. Am zweiten Tag wurden die frischgebackenen Referees gleich mit Einsätzen bei den hochklassigen Finalspielen belohnt. Auch diese Feuertaufe haben alle Neu-Schiedsrichter fehlerfrei und souverän bestanden.

Neu-Schiedsrichter Ewald Trautwein (RWV Amberg) sowie die beiden Spielerinnen Maira Krämer (SB Versbach) und Carolina Mayer (TTSC Warmisried) bei den bayerischen Meisterschaften. Foto: Florian Mayer

Lisa Vögele startete wie Carolina Mayer zunächst im Mixed. Hier war für beide Mädchen bereits in der ersten Runde gegen zwei eingespielte Vereinsduos Endstation. Im folgenden Einzel war Lisa Vögele nach einer eingeplanten Niederlage gegen Lilli Popp vom SB Versbach und einem Überraschungssieg gegen Valentina Tempcke vom TSV Bad Königshofen kurz davor in das Viertelfinale einzuziehen. Im entscheidenden Spiel gegen Yaren Rosenauer hatte Vögele bereits zwei Matchbälle, konnte diese nicht verwerten und schied somit äußerst unglücklich bereits in der Vorrunde aus.

Auch für Carolina Mayer war bei ihrem ersten bayerischen Turnier in der Vorrunde Schluss. Zu Beginn musste sie sich der späteren bayerischen Vizemeisterin Sophia Schiechl vom MTV Ingolstadt beugen. Im zweiten Spiel gegen Maira Krämer vom SB Versbach kam sie bereits besser ins Spiel, konnte die zweite Niederlage in einem ausgeglichenen Spiel dennoch nicht verhindern. In der dritten Paarung gegen Maria Kratzer überzeugte die junge Warmisriederin nochmals und gewann sicher in drei Sätzen.

Spielerinnen und Schiedsrichter (v. l.): Lisa Vögele, Carolina Mayer, Leon Wagner und Christian Wassermann. Foto: Florian Mayer

Am zweiten Turniertag waren die Mädchen im Doppel im Einsatz. Lisa Vögele überstand mit Romy Steffen vom TTC Langweid die erste Runde. Im Viertelfinale mussten sie sich knapp gegen ein oberfränkisches Duo geschlagen geben. Carolina Mayer bildete zusammen mit Theresa Hornig vom TSV Herbertshofen ein Team. Sie überzeugten bei ihrem ersten Auftritt mit einem 3:1-Erfolg und qualifizierten sich für das Viertelfinale.

Hier zeigten beide gegen die späteren bayerischen Doppelmeisterinnen Bergemann/Bremberg eine ansprechende Leistung. In einem knappen Spiel musste sich das schwäbische Mädchenduo knapp geschlagen geben, konnte aber mit der gezeigten Leistung zufrieden sein. (ttsc)

Bayerische Meisterschaft, Bogen In der Vorrunde hatte Lisa Vögele ihr Auftaktspiel gegen die Vorjahresdritte Michaela Wolf aus Schnaittach . Dieses stark umkämpfte Einzel gewann die 15-Jährige mit 3:0 Sätzen. Anschließend musste sie gegen die Nummer acht der Setzliste, Lena Mayer aus Hofstetten , an die Platte. Nach einem 0:2-Satzrückstand spielte die Kneippstädterin stark auf und gewann noch mit 3:2. Damit stand die Unterallgäuerin, die in der Jugendmannschaft für den TTF Bad Wörishofen in der Bezirksoberliga spielberechtigt ist, im Achtelfinale. Dort ging der Erfolgsserie weiter: Vögele gewann gegen die Neumarkterin Larissa Trommer mit 3:1.

Im Viertelfinale ging es tags darauf nicht nur um den Einzug ins Halbfinale, sondern um eine der fünf Fahrkarten zur deutschen Meisterschaft 2024 in Erfurt. Hochkonzentriert ging die Wörishoferin an den Tisch und ließ Anja Prause aus Lohof keine Chance. Mit 11:3, 11:1, 11:5 sicherte sich Lisa Vögele den 3:0-Sieg. „Das war mein Ziel, wieder an einer deutschen Meisterschaft teilzunehmen“, sagte sie und blickte zurück auf 2022, als sie mit Zoe Sommer aus Oberstdorf den deutschen Meistertitel als jüngstes Doppel gewonnen hatte.

Im Halbfinale in Bogen trat sie nun gegen Julia Heigl an – jene Spielerin, mit der sie Juni 2024 in Erfurt im Doppel spielen wird. Mit 11:5, 15:13 und 13:11 bezwang Vögele Heigl und stand so im Finale. Hier wartete Johanna Fischer aus Estin, die ebenfalls noch kein Spiel verloren hatte. In einem umkämpften Spiel musste sich Lisa Vögele mit 1:3 (8:11, 11:9, 8:11,10:12) letztlich geschlagen geben.

Im Doppel mit ihrer Partnerin Nina Ott aus Wombach kam das aus im Viertelfinale, ebenso im Mixed mit ihrem Partner Nico Rosenberger aus Schimborn. (jov)