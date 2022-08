Triathlon

Wie sich ein Memminger an die Triathlon-Spitze zurückkämpfte

Plus Der Memminger Triathlet Darren Alcock hat eine lange Leidenszeit überwunden.Jetzt fühlt er sich in der Form seines Lebens – und startet im Herbst in den USA bei der WM.

Von Dominik Prähofer

Gut gelaunt erscheint Darren Alcock zum Gesprächstermin in einem Memminger Restaurant. Der erfahrene Triathlet, dessen Körper großflächig aufgetragene Tattoos zieren, nimmt an einem der Tische Platz. Als die Kellnerin kommt, bestellt der 39-Jährige freundlich einen doppelten Espresso und eine Flasche Wasser. Der für den TV Memmingen startende Alcock strahlt innere Zufriedenheit aus. Der Eindruck täuscht nicht. „Ich bin zurzeit in der Form meines Lebens“, sagt er selbstbewusst, aber ohne jeden Anflug von Überheblichkeit. „Mein Trainingsprogramm ist momentan sehr gut strukturiert“, erklärt Alcock, „der Kopf ist voll da, ich bin mental super drauf.“ Die Ergebnisse bei seinen letzten beiden Wettkämpfen im Juni bestätigen seine gute Verfassung: Beim Unterallgäuer Triathlon in Ottobeuren und bei der schwäbischen Meisterschaft in Lauingen gelangen ihm zwei zweite Plätze.

