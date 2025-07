TSV Mindelheim stellt die meisten Teilnehmer bei Schüler- und Jugendturnfest in Bad Wörishofen

Das 68. Schüler- und Jugendturnfest fand in diesem Jahr in Bad Wörishofen statt. In der Dreifach-Turnhalle fand zunächst der Turn10-Wettbewerb mit über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt. Anschließend stand der Geräte-Vierkampf auf dem Programm.

Hierbei waren insgesamt rund 100 Kinder im Alter von sechs Jahre bis 18 Jahren am Start. Geturnt wurden Übungen an Reck, Bank/Schwebebalken, Kasten/Bock oder Sprungtisch und Boden. Der TSV Mindelheim stellte mit 55 Turnerinnen die größte Zahl der Teilnehmerinnen.

Das intensive Training hat sich gelohnt

Deren intensives Training hat sich gelohnt: Das Schnuppern der Wettkampfluft, das sich den Kampfrichtern Stellen, die Wertungen – alls das sind wichtige Erfahrungen für die jungen Turnerinnen. Alle Mindelheimer Mädchen meisterten die Übungen mit Bravour. Und ein paar schafften es auch auf das Siegertreppchen.

Einen Mindelheimer Dreifachsieg gab es in der Wettkampfklasse der Fünf- bis Sechsjährigen: Leonie Schindler (Mitte) gewann vor Laura Sauter (rechts) und Elena Kreher (links). Foto: Ulli Hofmann

In der jüngsten Wettkampfklasse (5 bis 6 Jahre) waren es drei Mindelheimerinnen auf dem Podest, die das erste Mal teilnahmen. Erste wurde Leonie Schindler vor Lara Sauter auf Rang zwei und der jüngsten Teilnehmerin, Elena Kreher, auf Platz drei.

Für den TSV Mindelheim ist der Wettbewerb ein Erfolg

Im Wettkampf der Sieben- bis Achtjährigen erreichten Laura Ellenrieder Platz zwei und Luana Burtscher Rang drei hinter der Siegerin Magdalena Gebler aus Bad Wörishofen. Bei den Neun- bis Zehnjährigen gewann Theresa Schmidt aus Memmingen vor Mia Wild (Mindelheim).

In der Wettkampfklasse 11/12 Jahre siegte Vevi Ettmüller (TV Erkheim) vor Sophia Tatzel (TSV Mindelheim) und Sophia Post vom (TV Erkheim) auf Platz drei.

Bei den Sieben- bis Achtjährigen gewann Magdalena Gebler (Mitte) vom TSV Bad Wörishofen vor den beiden Mindelheimer Turnerinnen Luana Burtscher (rechts) und Laura Ellenrieder (links). Foto: Ulli Hofmann

Bei den 13- bis 14-Jährigen landete die Mindelheimerin Emila Räth mit 0,200 Punkten Unterschied auf dem undankbaren vierten Platz. Ebenso erging es Julia Ledermann im Wettkampf der 15- bis 16-Jährigen: Auch sie schloss den Wettbewerb als Vierte ab.

So war das Schüler- und Jugendturnfest in Bad Wörishofen für die Turnerinnen des TSV Mindelheim. (mz)