Warmisrieder Frauen feiern Heimsieg

Gegen den TSV Heising waren die Tischtennisspielerinnen des TTSC Warmisried von Beginn an hellwach. Und das, obwohl das Team umstellen musste: Für die erkrankte Barbara Lutz rückte Annalena Richter im Warmisrieder Quartett.

Bereits in den Doppeln waren Carmen Mayer und Annalena Richter sowie Lilly und Anna Schindele zur Stelle und gewannen beide Paarungen glatt in drei Sätzen. Anna Schindele besiegte anschließend die erfahrene Susanne Fackler ebenso klar, wie ihre Schwester Lilly Eva Koneberg in Schach hielt. Auch Carmen Mayer ließ gegen Waltraud Koneberg keinen Satzgewinn zu und siegte deutlich. Somit stand der überraschend klare 5:0-Zwischenstand für die Unterallgäuerinnen an der Anzeigetafel.

Den ersten Punkt holten die Gäste im ersten Einzel des zweiten Durchgangs: Annalena Richter musste sich knapp in fünf Sätzen gegen Sabrina Maier geschlagen geben. Doch an eine Aufholjagd war nicht zu denken, denn Anna Schindele sicherte mit ihrem zweiten 3:0-Sieg früh den Heimsieg. So war auch die knappe Fünfsatzniederlage von Lilly Schindele gegen Susanne Fackler im schönsten Spiel des Tages zu verschmerzen.

Carmen Mayer erzielte mit ihrem 3:1-Sieg den siebten Punkt für das Warmisrieder Quartett. Waltraud Koneberg gelang mit dem Sieg gegen Annalena Richter nur noch Ergebniskosmetik zum verdienten 7:3-Heimsieg des TTSC Warmisried. Für die Warmisrieder Damen heißt es nun in den verbleibenden drei Spielen noch zu punkten, um somit die Chance zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu wahren. (ttsc)