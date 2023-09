Türkheim

vor 19 Min.

Der Bann ist gebrochen: Erster Saisonsieg für die Türkheimer Fußballer

Plus Im „Spiel der Woche“ gelingt dem SVS Türkheim der erste Saisonsieg. Ob es sich um einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf handelt, werden die nächsten Wochen zeigen.

Von Robert Prestele

Am achten Spieltag war es endlich so weit: Mit einem insgesamt überzeugenden Auftritt gelingt dem SVS Türkheim im Heimspiel gegen den SC Unterrieden der erste Sieg – und das nicht unverdient. Mit diesen zusätzlichen drei Punkten auf dem Konto geben die Türkheimer zudem auch die rote Laterne in der Kreisklasse Allgäu 2 ab.

Dabei sah die Anfangsphase des Spiels noch eine ausgeglichene Partie zweier Teams auf Augenhöhe. Und nach einer Viertelstunde jubelten die Hausherren. Ein Eckball zielte auf den kurzen Pfosten. Dort stieg Julian Peil höher als die Gegenspieler und nickte per Kopfball zum 1:0 für den SVS Türkheim ein. Dies änderte in der Folge nicht nur den Spielstand, sondern hatte auch direkten Einfluss auf die weitere Grundausrichtung des Spiels.

